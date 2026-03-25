Sjónvarpsmaðurinn Stephen Colbert þarf ekki að hafa áhyggjur af atvinnuleysi þegar þáttur hans The Late Show rennur sitt skeið í maí. Hann hefur fengið það verkefni að skrifa handrit nýrrar myndar sem byggir á köflum úr Föruneyti hringsins í Hringadróttinssögu.
Stephen Colbert hefur stýrt The Late Show with Stephen Colbert í ellefu þáttaraðir frá 2015 en sjónvarpsstöðin CBS ákvað síðasta sumar að taka þáttinn af dagskrá. Colbert, sem er forfallinn Tolkien-aðdáandi og fór með lítið hlutverk í The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013), hefur greinilega undirbúið sig undir endalokin í sjónvarpi og fer þaðan á stóra skjáinn.
Bransamiðillinn Deadline segir að Colbert muni skrifa handrit kvikmyndarinnar The Lord of the Rings: Shadow of the Past sem byggir á köflum úr Föruneyti Hringsins, fyrstu bókinni í þríleiknum Hringadróttinssögu, sem hafa ekki verið aðlagaðir að skjánum áður. Auk Colbert munu Philippa Boyens og Peter McGee skrifa handritið og Peter Jackson er framleiðandi myndarinnar.
Shadow of the Past mun gerast fjórtán árum eftir andlát Fróða þar sem þeim Sámi, Káti og Pippin er fylgt eftir meðan þeir rekja fyrstu skref ævintýri síns mörgum árum fyrr. Áttundi kaflinn, „Fogs on the Barrow-Downs“, ku vera fyrirferðarmikill en þar lenda hobbitarnir í sjálfheldu vegna dularfullrar þoku.
Einnig koma við sögu Elanor, dóttir Sáms, sem uppgötvar falið leyndarmál sem „útskýrir hvers vegna Stríðið um hringinn tapaðist næstum því áður en það hófst“ og hinn geysivinsæli Tom Bombadil, sem kom ekkert fyrir í Hringadróttinssögu-þríleik Peter Jackson eða myndunum um hobbitanm Bilbo Bagga.
Peter Jackson tilkynnti einmitt fregnirnar með myndbandi af Colbert á samfélagsmiðlum. Colbert sagði þar að hann hefði fengið innblástur við lestur Föruneyti hringsins og hugsað mikið um kafla þrjú til átta, sem eru ekkert teknir fyrir í þríleik Jacksons.
„Ég hugsaði: „Bíðum við, kannski gæti þetta verið sín eigin saga sem myndi passa inn í stærri sögu. Gætum við gert eitthvað sem væri tryggt bókunum en líka tryggt myndunum?“,“ sagði Colbert í myndbandinu.
Hann sagðist síðan hafa gert drög að handriti myndarinnar með syni sínum, handritshöfundinum Peter Colbert.
„Það tók mig nokkur ár að safna hugrekki til að hringja í þig, en fyrir tveimur árum gerði ég það. Þér leist nógu vel á það til að tala við mig um myndina... og ég gæti ekki verið ánægðari með að [Warner Bros.] skyldu fíla það,“ sagði Colbert við Jackson um aðdragandann.
Allt í allt hafa myndirnar sex úr heimi Tolkien halað inn 5,9 milljörðum Bandaríkjadala og von er á meiru í kassann.
Fyrir utan þessa nýju mynd er önnur mynd á leiðinni úr sagnaheimi Tolkiens, Hringadróttinssaga: Leitin að Gollri sem verður frumsýnd 17. desember 2027 og verður leikstýrt af Andy Serkis, sem leikur sjálfur Gollri. Myndin gerist á tímabilinu milli Hobbita-þríleiksins og Hringadróttinssögu og er þar fylgst með leit Aragorns að Gollri.
En það eru ekki einu fregnirnar af heimi Tolkiens því Elijah Wood, sem lék Fróða Bagga, forðum mun þeyta skífum á risastóru Hringadróttinssögu-reivi í Denver í maí. Þar verður 25 ára afmæli fyrstu myndarinnar fagnað með ýmiss konar tónlist.
Svo virðist sem að neikvæðum umsögnum rigni yfir þættina Rings of Power frá Amazon, sem byggja á Hringadróttinssögu J.R.R Tolkien og öðrum bókum hans. Gagnrýnendum lýst ágætlega á þættina og er meðaleinkunn þeirra á Rotten Tomatoes 84 prósent. Meðaleinkun frá áhorfendum er þó 36 prósent.