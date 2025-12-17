Sverrir Ingi Ingason var í hjarta varnar Panathinaikos í dag þegar liðið vann 2-1 útisigur gegn Kavala og komst í gegnum tvö stig gríska bikarsins í fótbolta.
Í gríska bikarnum er fyrst keppt í stórri tuttugu liða deild þar sem tólf lið komast svo áfram í útsláttarkeppnina. Fjögur efstu liðin komast beint í átta liða úrslit og þar á meðal er Panathinaikos sem vann alla fjóra leiki sína.
Filip Mladenovic kom Panathinaikos yfir í dag, á 18. mínútu, en heimamenn jöfnuðu úr vítaspyrnu á 35. mínútu. Vicente Taborda skoraði svo sigurmarkið snemma í seinni hálfleik.
Sverrir lék allan leikinn og fékk gult spjald á 71. mínútu.
Rafa Benítez, hinn reynslumikli stjóri Panathinaikos, hefur verið afar spar á krafta Sverris í deildarleikjum liðsins og frekar treyst á íslenska miðvörðinn í bikarleikjum og í Evrópudeildinni. Það virðist hafa gengið ágætlega upp og auk árangursins í bikarnum er Panathinaikos nú í 15. sæti af 36 liðum í Evrópudeildinni, þegar tvær umferðir eru eftir, með góða möguleika á að komast í útsláttarkeppnina.