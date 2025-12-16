Sjáðu flottasta mark í heimi árið 2025

Santiago Montiel, leikmaður Independiente í Argentínu hlaut Puskas verðlaunin fyrir flottasta mark ársins 2025 í knattspyrnuheiminum.
Þetta frábæra mark Argentínumannsins skoraði hann í maí fyrr á þessu ári gegn Independiente Rivadavia. Boltinn barst til Montiel fyrir utan vítateig andstæðingsins og öllum að óvörum hlóð hann í hjólahestaspyrnu og söng boltinn í netinu.
Flottasta markið í kvennaflokki skoraði Lizbeth Ovalle, fyrir lið Tigres og hlýtur hún fyrir það Mörtu verðlaunin.
Markið, stórglæsileg hælspyrna sem endaði í netinu, skoraði Lizbeth gegn Guadalajara. Mörtu verðlaunin voru veitt í fyrsta skipti á síðustu ári. Lizbeth er því aðeins önnur knattspyrnukonan til þess að hljóta þessi verðlaun.