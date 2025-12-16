Þingmenn héldu áfram að takast á um bandorminn svokallaða í þinginu í dag en aðrar umræður hafa nú staðið í vel á annan tug klukkustunda. Það þýðir að aðrar umræður eru orðnar lengri en aðrar umræður um bandorma síðustu tíu þinga á undan, samanlagt. Þetta setti forsætisráðherra út á og sagði greinilegt að máli skipti hvort fólk væri í meiri- eða minnihluta þegar það ræddi hagstjórnarmál. „Yfirlætisráðherra“ kallaði þingmaður Sjálfstæðisflokksins hann fyrir vikið.
„Það virðist skipta máli hver er við völd, miðað við hvernig umræðan er. Þessi umræða bandorms hefur verið á bilinu ein til þrjár klukkustundir, önnur umræða síðustu tíu ára. Minnihlutinn hefur haldið uppi sautján klukkustunda umræðu. Það er allt í efsta stigi, það er allt hér í efsta stigi,“ sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í ræðu sinnu um atkvæðagreiðslu í annarri umræðu um bandorminn.
Þingmenn minnihlutans töluðu um skatta á venjulegt fólk þegar um væri að ræða gjaldahækkanir, sem væru í takt við margar af þeim gjaldahækkunum sem síðasta ríkisstjórn hefði sjálf verið með. Minnihlutinn virtist ekki einu sinni geta kannast við bifreiðagjaldaáætlanir, sem væru búnar að vera í vinnslu í fjármálaráðuneyti um áraraðir.
„Gott og vel, fólk er í minnihluta. Fólk getur hlegið, verið í efsta stigi, verið með alls konar orð, en það liggur alveg fyrir að það virðist skipta máli hverjir sitja hvoru megin, hvort fólk getur kannast við það hvað fylgir því að sýna ábyrgð í ríkisrekstri og nú vitum við það bara. að það er eitt að vera í minnihluta og annað að vera í meirihluta, því fólk getur ekki haldið ábyrgð sinni eftir að það missir völdin,“ sagði Kristrún.
Að lokinni ræðu Eyjólfs Ármannsson innviðaráðherra, þar sem hann beindi því til minnihlutans „í guðanna bænum“ að gera betur í stjórnarandstöðu, steig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, í ræðustól öðru sinni.
„Virðulegi forseti. Það kom að því að hæstvirtur yfirlætisráðherra, nei fyrirgefið, hæstvirtur forsætisráðherra, kom hér og tala aðeins yfir þingheimi,“ sagði hann, að því er virðist við litla hrifningu Þórunnar Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis.
Þá rifjaði hann upp orð Kristrúnar þegar hún var sjálf í stjórnarandstöðu á síðasta kjörtímabili.
„Eigum við að segja hvað hæstvirtur, þá háttvirtur, leiðtogi stjórnarandstöðunnar sagði um krónutöluskattana? Eigum við að rifja það upp? „Árás á tekjulægsta fólkið, árás á tekjulægsta fólkið!“ Hvað er það núna? Bara sjálfsagt og hún skilur ekkert af hverju allir eru að tuða yfir þessu.“
Þá hefði Kristrún sagt þegar hún var í stjórnarandstöðu að Seðlabankinn væri einn í baráttunni við verðbólguna og kallað eftir aðhaldi og ábyrgð í ríkisfjármálum.
„Nú kemur hæstvirtur forsætisráðherra og bara sleppir aðhaldinu, bara sleppir því og talar síðan yfir fólki hér með ótrúlegu yfirlæti.“