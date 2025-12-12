Í síðasta þætti Blóðbanda segir Katrín Ósk Þorgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur og vinkona Huldu Birnu Hólmgeirsdóttur Blöndal, frá því hvernig hún bókstaflega fann blóðföður Huldu út frá sterkri tilfinningu.
Í þáttunum Blóðböndum sem Helga Arnarsdóttir stýrir er tekið hús á fólki sem hefur fundið uppruna sinn eftir hinum ýmsu leiðum.
Í þættinum segir Katrín Ósk frá því þegar hún horfir á karlmann sem er svo líkur Huldu Birnu hún er sannfærð um að um sé að ræða föður hennar. Hún hafi þó ekkert fyrir sér í því annað en sterka tilfinningu. Hulda segir svo frá því hvernig maðurinn tók beiðni hennar um lífsýni og hvað gerðist svo í framhaldinu, sem er mögnuð saga.
„Ég fer og tala við deildarstjórann minn og ég segi henni frá þessu, að ég eigi þarna vinkonu sem sé að leita að pabba sínum og ég held ég hafi fundið hann bara í dag. Og hún segir bara: Hvaða vitleysa er þetta? – Ég svara: Nei, þetta er engin vitleysa, þetta er í alvöru. Það getur ekki verið annað,“ segir Katrín Ósk.
„Þannig að þegar það svo kemur í ljós að það er maður á Selfossi sem er með sama nýrnasjúkdóm og er eiginlega bara svolítið líkur mömmu. Þá var eitthvað öðruvísi við það,“ segir Hulda Birna sem fann blóðföður sinn á fullorðinsaldri.
Hér að neðan má sjá myndbrot úr lokaþættinum sem hægt er að sjá í heild sinni á Sýn+.