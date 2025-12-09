Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð gefin út af læknum á ári Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. desember 2025 00:03 Alma Möller vill fækka veikindavottorðum. Vísir/Einar Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð voru gefin út af Landspítalanum og heilsugæslum á höfuðborgarsvæðinu árið 2023, en þau voru mun fleiri á landsvísu. Heilbrigðisráðherra vill skoða hvernig fækka megi útgáfum vottorða og tilvísana til að draga úr skriffinnsku. Samkvæmt skýrslunni Vottorð og vottorðavottorð voru langflest vottorð heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu vegna veikindafjarvistu frá vinnu, eða um fjörutíu þúsund. Í tilkynningu frá Stjórnarráðinu segir að ef öll þessi vottorð væru afgreidd með tímabókun hjá lækni þyrfti um tíu stöðugildi lækna einungis til að sinna þessu verkefni. „Það blasir við að útgáfa veikindavottorða tekur mikinn tíma lækna frá því að veita fólki raunverulega og mikilvæga heilbrigðisþjónustu í samræmi við grundvallarhlutverk heilsugæslunnar. Það þarf að breyta þessu kerfi, það er í allra þágu og því hef ég falið sérfræðingum ráðuneytisins að ræða hugmyndir að slíkum breytingum við haghafa,“ er haft eftir Alma D. Möller heilbrigðisráðherra í tilkynningunni. Hún vill ráðast í aðgerðir um hvernig megi fækka vottorðum, þá sérstaklega veikindavottorðum og breyta verklagi við útgáfu þeirra. Í sumar var felld niður krafa um tilvísun sem forsendu greiðsluþátttöku sérgreinalækna við börn og í spetember tók gildi reglugerð um tvöföldan gildistíma tilvísana frá heilsugæslu vegna meðferðar fullorðinna hjá sjálfstætt starfandi sálfræðingum. Frá og með 1. apríl 2026 þarf þá ekki lengur að fá tilvísun til sjúkraþjálfara til þess að Sjúkratryggingar Ísalnds taki þátt í kostnaði. „Fyrir liggur að árlega skrifa læknar yfir 30.000 tilvísanir fyrir sjúkraþjálfun og telur ráðherra augljóst að tíma þeirra sé betur varið í bein samskipti við sjúklinga,“ segir í tilkynningunni. Heilbrigðismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Sextán ára martröð strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Farþeginn enn í haldi lögreglu Innlent Langþráð verk í vegagerð bíða fram á næsta áratug Innlent Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram Innlent Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð gefin út af læknum á ári Innlent Mikið viðbragð vegna umferðarslyss Innlent Fólk farið að reykja kókaínið Innlent Ummæli Þórunnar dapurleg Innlent Lífið gjörbreytt Innlent Fleiri fréttir Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð gefin út af læknum á ári Langþráð verk í vegagerð bíða fram á næsta áratug Farþeginn enn í haldi lögreglu Sextán ára martröð strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Slökkvilið kallað út vegna ammoníakleka Ummæli Þórunnar dapurleg Margt sem gildir enn í samstarfi Íslands og Bandaríkjanna Fólk farið að reykja kókaínið Kókaínreykingar algengari, vonbrigði í vegagerð og háskaleg eftirför lögreglu Mikið viðbragð vegna umferðarslyss Taldi brúðkaup í Keníu ekki telja og krefst ógildingar Slökktu eld á Stórhöfða Ráðherra bað skólameistara afsökunar sem klóra sér enn í kollinum Elsti Íslendingurinn er látinn Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram Halla Bergþóra sækir um en ekki Páley Hafnarfjörður mátti ekki afturkalla ráðningu Óskars Steins Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Furðar sig á uppbyggingu við inngang þjóðgarðsins Grindvíkingar fái að velja hvar þeir kjósa „Auðvitað er forgangsröðun jarðganga vonbrigði fyrir mig“ „Þetta er stórkostlegt vandamál fyrir Íslendinga“ Ekki búið að bera kennsl á þann sem ekið var á Uggur í læknum og samtöl við Norðurlönd nauðsynlegt Fóru ekki fram á lengra varðhald yfir lögmanninum Áhyggjufullir læknar Hlaup hafið í Skaftá Alvarlegt slys á Suðurlandsbraut Lífið gjörbreytt Grindvíkingar hugsa um að fara heim: Gott að vera í Grindavík en verður aldrei eins Sjá meira