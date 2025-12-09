Innlent

Tæp­lega tvö hundruð þúsund vott­orð gefin út af læknum á ári

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Alma Möller vill fækka veikindavottorðum.
Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð voru gefin út af Landspítalanum og heilsugæslum á höfuðborgarsvæðinu árið 2023, en þau voru mun fleiri á landsvísu. Heilbrigðisráðherra vill skoða hvernig fækka megi útgáfum vottorða og tilvísana til að draga úr skriffinnsku.

Samkvæmt skýrslunni Vottorð og vottorðavottorð voru langflest vottorð heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu vegna veikindafjarvistu frá vinnu, eða um fjörutíu þúsund. Í tilkynningu frá Stjórnarráðinu segir að ef öll þessi vottorð væru afgreidd með tímabókun hjá lækni þyrfti um tíu stöðugildi lækna einungis til að sinna þessu verkefni.

„Það blasir við að útgáfa veikindavottorða tekur mikinn tíma lækna frá því að veita fólki raunverulega og mikilvæga heilbrigðisþjónustu í samræmi við grundvallarhlutverk heilsugæslunnar. Það þarf að breyta þessu kerfi, það er í allra þágu og því hef ég falið sérfræðingum ráðuneytisins að ræða hugmyndir að slíkum breytingum við haghafa,“ er haft eftir Alma D. Möller heilbrigðisráðherra í tilkynningunni.

Hún vill ráðast í aðgerðir um hvernig megi fækka vottorðum, þá sérstaklega veikindavottorðum og breyta verklagi við útgáfu þeirra. Í sumar var felld niður krafa um tilvísun sem forsendu greiðsluþátttöku sérgreinalækna við börn og í spetember tók gildi reglugerð um tvöföldan gildistíma tilvísana frá heilsugæslu vegna meðferðar fullorðinna hjá sjálfstætt starfandi sálfræðingum.

Frá og með 1. apríl 2026 þarf þá ekki lengur að fá tilvísun til sjúkraþjálfara til þess að Sjúkratryggingar Ísalnds taki þátt í kostnaði.

„Fyrir liggur að árlega skrifa læknar yfir 30.000 tilvísanir fyrir sjúkraþjálfun og telur ráðherra augljóst að tíma þeirra sé betur varið í bein samskipti við sjúklinga,“ segir í tilkynningunni.

Heilbrigðismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

