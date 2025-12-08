Fólk farið að reykja kókaínið

Ópíóða- og kókaínfíkn er að aukast og reglulega kemur fólk sem reykir kókaín sem er enn hættulegra að sögn formanns Matthildarsamtakanna. Hún telur núverandi stefnu stjórnvalda í málaflokknum hafa gengið sér til húðar því þrátt fyrir met í haldlagningu vímuefna séu vísbendingar um að bæði framboð og eftirspurn hafi aukist á árinu.
Lög-og tollgæsla hafa slegið hvert Íslandsmetið á fætur öðru í haldlagningu á fíkniefnum í ár. Stjórnendur þar telja að það sé vísbending um betri aðferðir en líka um að framboð og eftirspurn hér sé meira en áður.
Svala Jóhannesdóttir formaður Matthildar skaðaminnkunarsamtök sem hefur starfað í málaflokknum í næstum tvo áratugi telur seinni kostinn líklegri.
„Þessar haldlagningar hafa því miður ekki haft nein áhrif á framboð á markaði eða aðgengi að efnunum. Það er eins á öðrum Norðurlöndum og alþjóðlega þ.e. þó efni séu haldlögð í stórum stíl hefur framboðið ekki minnkað þar,“ segir hún.
Hún finni fyrir aukningu í gegnum átakið Reykur sem er þjónusta samtakanna fyrir fólk sem reykir ópíóða og örvandi vímuefni.
„Við höfum verulegar áhyggjur því ópíóðavandi á landinu er enn að aukast. Annað sem við sjáum er að fólk er að þróa með sér meiri kókaínvanda. Við erum líka reglulega að fá fólk til okkar sem er að reykja kókaín og það er gríðarlega flókin vímuefnavandi,“ segir Svala.
Svala segir að fíknin fari ekki í manngreiningarálit og í hópnum sé alls konar fólk.
„Þetta er fólk með vímuefnavanda úr öllum stéttum landsins.“
Alls hafa um 170 manns leitað til samtakanna vegna Reyks skaðaminnkandi þjónustu frá því hún hófst í febrúar á þessu ári. Það sem felst t.d. í þjónustunni er hreinn álpappír og glerpípur. Einföld vímuefnapróf, Naloxone nefúði og ráðgjöf og stuðningur. Svala segir hafa komið sér í opna skjöldu hversu fáir í hópnum höfðu leitað sér hjálpar áður.
„Það sem hefur komið mér mest á óvart er að langflestir sem hafa leitað til okkar eru ekki í neinni annarri þjónustu. Við erum í raun eina úrræðið sem þau fá stuðning og skaðaminnkandi þjónustu frá. Reykur er oft fyrsti snertipunktur fólks í að leita sér aðstoðar,“ segir Svala.
Hún telur núverandi stefnu stjórnvalda í málaflokknum hafa gengið sér til húðar.
„Ef við viljum draga úr framboði, aðgengi og eftirspurn eftir efnunum verðum við að endurskoða stefnuna okkar og löggjöf. Mögulega væri fyrsta skrefið að byrja að skoða hvort að núverandi stefna hafi skilað okkur einhverjum árangri. Núverandi bann og refsistefna hefur ekki skilað þeim árangri sem vonast var eftir,“ segir Svala.
Tollgæslan hefur kært hátt í þrjú hundruð mál vegna innflutnings á fíkniefnum- og lyfjum á þessu ári. Tæplega helmingur málanna flokkast sem stórfelld brot. Hvert Íslandsmetið á fætur öðru hefur fallið í ár þegar kemur að haldlagningu á efnum á landamærum.
Fjórir erlendir ríkisborgarar hafa verið handteknir vegna stórfellds fíkniefnainnflutnings í tveimur aðskildum málum í tengslum við komu Norrænu til Seyðisfjarðar. Það tók tollgæslu marga klukkutíma að finna efnin sem voru kyrfilega falin í bílum. Aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að samfélagið verði að staldra við og spyrja sig af hverju eftirspurnin eftir fíkniefnum sé svona mikil.
Tveir rúmlega tvítugir karlmenn hafa verið dæmdir að mestu í skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa haft í hótunum og rænt ungmenni í Hafnarfirði í fyrrasumar. Fleiri mál þeim tengd eru til meðferðar í kerfinu sem tengjast líkamsárásum, skemmdarverkum og fleira. Unglingsdrengir sem voru rændir lýstu því að hafa verið mjög hræddir og óttast um líf sitt þegar grímuklæddir „arabalegir“ menn veittust að þeim.