Krísufundur hjá Real Madrid í nótt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. desember 2025 14:25 Xabi Alonso, stjóri Real Madrid, er ekki vinsæll hjá mörgum leikmönnum liðsins og sumir stjórnarmenn telja að hann sé búinn að missa klefann. Getty/Alvaro Medranda Spænska blaðið El Mundo slær því upp að yfirstjórn spænska stórliðsins Real Madrid hafi haldið neyðarfund í nótt. Samkvæmt blaðinu hefur yfirstjórn Real setið í nokkrar klukkustundir á Bernabéu og rætt framtíð þjálfarans Xabi Alonso. Blaðamaður El Mundo hefur heimildir fyrir því að Real Madrid sé þegar farið að kanna þjálfaramarkaðinn. Í dag lítur út fyrir að Meistaradeildarleikur Real Madrid á móti Manchester City í vikunni verði síðasta tækifæri Xabi Alonso til að tryggja sér starfið áfram. 2-0 tap og hræðileg frammistaða fyrsta klukkutímann á móti Celta kom Xabi Alonso í afar erfiða stöðu. Liðið hefur aðeins unnið einn sigur í síðustu fimm umferðum deildarinnar og á þeim tíma hefur liðið farið frá því að vera með fimm stiga forskot á Barcelona í að vera fjórum stigum á eftir erkifjendum sínum. Allt breytt á rúmum mánuði. Blaðamannafundur þjálfarans hjálpaði heldur ekki til við að róa mennina í stjórnarherberginu. „Það er hægt að eiga slæman leik á heimavelli," sagði Baskinn við fjölmiðla og nefndi meiðsli Militão sem eina af ástæðunum fyrir slökum fyrsta klukkutíma: „Það tók okkur tíma að jafna okkur andlega eftir það." Þessar tvær setningar féllu ekki í kramið hjá þeim sem ráða. Niðurstaða fundarins, sem stóð fram yfir klukkan eitt um nóttina, var eftirfarandi: Leikurinn gegn Manchester City er síðasta tækifæri Alonso en samband leikmanna og þjálfarans þykir mörgum innan stjórnarinnar vera nú óbætanlegt. Real Madrid er þegar farið að kanna þjálfaramarkaðinn til að finna eftirmann hans og á lista yfir eftirsóttustu mennina eru tvö nöfn: Zinedine Zidane og Jürgen Klopp. Spænski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla