Spennandi að sjá hvernig borgin bregst við

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Elías hefur bent á að gangandi vegfarendur séu í hættu við gatnamótin í þrjú ár.
Íbúar í Laugardal ætla að koma upp eigin ljósastýringarbúnaði við gatnamót í dalnum þar sem þrisvar sinnum hefur verið ekið á börn í haust. Þau gagnrýna borgina fyrir seinagang en borgin segir íbúana með engin leyfi til gjörningsins.

Á gatnamótum Reykjavegar og Kirkjuteigar hafa orðið þrjú umferðarslys í haust þar sem ekið hefur verið á börn. Til stendur að setja upp mönnuð umferðarljós við gatnamótin í janúar í kjölfar þess að íbúar hafa sjálfir sinnt þar gangbrautarvörslu, eftir að hafa ítrekað bent á hættu við gatnamótin. Elías Blöndal Guðjónsson faðir í Laugardal segir íbúa komna með nóg.

Langþreytt

„Við erum auðvitað bara orðin langþreytt á svarleysi og í raun og veru afskiptaleysi borgarinnar af þessu máli og það er bara kominn tími til að við tökum málin í eigin hendur.“

En borgin segir að málið sé ekki alveg svo einfalt. Samkvæmt svörum frá deild afnota og eftirlits hjá Reykjavíkurborg geta íbúar að sækja um leyfi til umferðarstýringar líkt og umferðarljósa og yrði slík umsókn alltaf tekin til stjórnsýslulegrar meðferðar og umsagna aflað hjá þar til bærum aðilum líkt og lögreglu. Harla ólíklegt sé hinsvegar að slíkt leyfi yrði veitt, ákvörðunin sé á endanum samgöngudeildar borgarinnar.

„Þetta eru auðvitað bara týpísk svör frá borginni eins og hún virkar núna. En það stendur ekki til að sækja um neitt leyfi fyrir þessu. Ég er sjálfur í atvinnurekstri hér í borginni og veit hvað slíkt ferli þýðir og það kemur ekki til greina,“ segir Elías.

„Ef borgin ákveður síðan að taka ljósin niður vegna þess að það hefur ekki fengist leyfi fyrir þeim nú þá verður borgin bara að gera það, það verður mjög spennandi að sjá hvort hún bregst þá hratt við því.“

Þetta er táknræn aðgerð hjá ykkur? 

„Þetta er fyrst og fremst táknræn aðgerð.“

