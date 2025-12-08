Lífið samstarf

48% aukið á­horf á sjón­varps­stöðvar Sýnar

SÝN
„Það er því alveg ljóst að til að ná til landsmanna er best að auglýsa hjá SÝN,“ segir Ragnhildur Guðmundsdóttir, forstöðumaður auglýsingadeildar Sýnar.
„Miðlar Sýnar hafa aldrei verið vinsælli en um þessar mundir og sýnir það sig í áhorfi, hlustun og lestri og ekki síður í sölu auglýsinga,“ segir Ragnhildur Guðmundsdóttir, forstöðumaður auglýsingadeildar Sýnar.

Hún segir auglýsingar vera lykilþátt í árangri í sölu og vörumerkjavitund. „Því eru birtingar í sjónvarpi, útvarpi og á vefnum mjög góð leið til að tryggja góðan sýnileika sem skapar eftirspurn og heldur vörumerkinu ofarlega í huga fólks.“

Áhorf á sjónvarpsstöðvar Sýnar hefur aukist um 48% í haust miðað við sama tíma og í fyrra eftir að enski boltinn hófst í ágúst og opnað var fyrir línulega dagskrá.

Dagleg notkun miðla Sýnar samkvæmt gögnum Gallup:

  • Bylgjan - 74 þúsund manns hlusta á Bylgjuna daglega og 58 þúsund hlusta á útvarpsfréttir daglega.
  • Vísir - 149 þúsund manns heimsækja Vísi daglega.
  • Sýn og Sýn Sport - 67 þúsund manns horfir á sjónvarpsstöðvar Sýnar daglega.

Haustdagskráin á SÝN og SÝN+ var stórglæsileg að vanda með nýjum þáttaröðum af nokkrum af vinsælustu þáttum Sýnar eins og Ísskápastríð, Kviss, Bannað að hlæja, Gulli byggir ásamt nýjum þáttum sem voru frumsýndir í haust, eins og Gott kvöld, Blóðbönd og Brjánn.

Það er óhætt að segja að SÝN Sport sé í hópi flottustu íþróttastöðva í heimi. „Þar sýnum við meðal annars Enska boltann, Bestu deildina, Bónus deildina, Meistaradeild Evrópu, NFL og margt fleira.“

Framundan er aðventan í öllu sínu veldi með jólabíómyndum, íslenskum þáttum og svo að sjálfsögðu jólaþætti Bannað að hlæja sem fer í loftið 19. desember, Kviss ársins sem verður sýndur 27. desember og Kryddsíld á gamlársdag. „Í fyrra horfðu yfir 100 þúsund manns á bæði Kviss ársins og Kryddsíld,“ segir Ragnhildur.

