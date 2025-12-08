„Miðlar Sýnar hafa aldrei verið vinsælli en um þessar mundir og sýnir það sig í áhorfi, hlustun og lestri og ekki síður í sölu auglýsinga,“ segir Ragnhildur Guðmundsdóttir, forstöðumaður auglýsingadeildar Sýnar.
Hún segir auglýsingar vera lykilþátt í árangri í sölu og vörumerkjavitund. „Því eru birtingar í sjónvarpi, útvarpi og á vefnum mjög góð leið til að tryggja góðan sýnileika sem skapar eftirspurn og heldur vörumerkinu ofarlega í huga fólks.“
Áhorf á sjónvarpsstöðvar Sýnar hefur aukist um 48% í haust miðað við sama tíma og í fyrra eftir að enski boltinn hófst í ágúst og opnað var fyrir línulega dagskrá.
Dagleg notkun miðla Sýnar samkvæmt gögnum Gallup:
Haustdagskráin á SÝN og SÝN+ var stórglæsileg að vanda með nýjum þáttaröðum af nokkrum af vinsælustu þáttum Sýnar eins og Ísskápastríð, Kviss, Bannað að hlæja, Gulli byggir ásamt nýjum þáttum sem voru frumsýndir í haust, eins og Gott kvöld, Blóðbönd og Brjánn.
Það er óhætt að segja að SÝN Sport sé í hópi flottustu íþróttastöðva í heimi. „Þar sýnum við meðal annars Enska boltann, Bestu deildina, Bónus deildina, Meistaradeild Evrópu, NFL og margt fleira.“
Framundan er aðventan í öllu sínu veldi með jólabíómyndum, íslenskum þáttum og svo að sjálfsögðu jólaþætti Bannað að hlæja sem fer í loftið 19. desember, Kviss ársins sem verður sýndur 27. desember og Kryddsíld á gamlársdag. „Í fyrra horfðu yfir 100 þúsund manns á bæði Kviss ársins og Kryddsíld,“ segir Ragnhildur.
„Það er því alveg ljóst að til að ná til landsmanna er best að auglýsa hjá SÝN,“ segir Ragnhildur að lokum.