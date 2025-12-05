Lífið samstarf

Emilio Santoro þeytti frumraun sína í Hörpu með Elvis-leiksýningu sinni í september síðastliðnum.

Heimsmeistari Ultimate Elvis Tribute Artist 2024 mun snúa aftur til Íslands vegna mikillar eftirspurnar á næsta ári, samkvæmt því sem framleiðendurnir Jamboree Entertainment hafa tilkynnt. 

Emilio Santoro þeytti frumraun sína í Hörpu með Elvis-leiksýningu sinni í september síðastliðnum, aðeins vikum eftir að hafa unnið hinn eftirsótta titil, þann eina sem Elvis Presley Enterprises veitir á heimili rokkkonungsins; Graceland.

Flutningur hans var svo magnaður og vinsæll að áhorfendur í Eldborg stóðu á fætur, dönsuðu og sungu með. Því hafa framleiðendurnir ákveðið að hinn 23 ára gamli Emilio muni stíga i „bláu súedeskóna“ enn á ný og fagna yngri árum Elvis með stórkostlegum stæl, aðeins eitt kvöld í Hörpu, laugardaginn 2. maí. Miðasala er hafin núna í gegnum Hörpu eða tix.is. Miðaverð er frá 5.990 kr. upp í 15.990 kr.

Með níu manna hljómsveit sinni, The Creoles, í liði við Emilio, mun hann heilla áhorfendur með því að vekja upp ósvikið útlit, rödd og dansspor þessarar goðsagnakenndu stjörnu þegar hann flytur nokkur af bestu rokklögum allra tíma, þar á meðal Jailhouse Rock, Devil in Disguise, Can’t Help Falling in Love, Hound Dog, Always on My Mind og mörg fleiri.

Tónleikarnir verða framhald af skemmtilegu ári með lifandi tónlistarflutningi í Hörpu, framleitt af Jamboree Entertainment. The Legend of Springsteen kemur fram föstudaginn 20. febrúar og The Ultimate Eagles kvöldið eftir, þann 21. febrúar 2026. 

Þann 27. mars fagnar The Definitive Rat Pack gullöld swingsins með klassískum lögum eftir Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Junior og þann 1. maí kemur West End í London í Hörpu með The Barricade Boys og aðalleikaranum Kerry Ellis sem flytja þekktustu söngleikjalög allra tíma sem og vinsæla popp-, rokk-, swing- og Motown-smelli í The Barricade Boys Broadway Party. 

Þann 4. september mun vinsælasta ABBA sýningin, Mania: The ABBA Tribute, snúa aftur eftir uppselda tónleika í september sl.

„Ég er alltaf að leitast við að færa íslenskum áhorfendum fjölbreytt úrval af bestu alþjóðlegu skemmtun sem ég get fundið, í stórkostlegu umhverfi Hörpu. Það eru forréttindi sem framleiðandi að geta fært sýningar á svona heimsklassa vettvang og það hefur verið dásamlegt að sjá áhorfendur njóta þessara frábæru sýninga, hverrar á fætur annarri," segir James Cundall, eigandi Jamboree Entertainment.

