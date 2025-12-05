Erlent

Norð­menn kaupa lang­dræg vopn og kaf­báta fyrir milljarða

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Þessi U 32 kafbátur þýska flotans tók þátt í æfingu á Norðursjó í grennd við Harstad í Noregi í október. 
Þessi U 32 kafbátur þýska flotans tók þátt í æfingu á Norðursjó í grennd við Harstad í Noregi í október.  Getty/Sean Gallup

Norsk stjórnvöld ætla að verja milljörðum norskra króna í að festa kaup á kafbátum og langdrægum vopnum. Ríkisstjórn landsins er sögð munu samþykkja meiriháttar útgjöld vegna kaupa á vopnum fyrir norska herinn í dag. Þegar hafa Norðmenn pantað fjóra þýska kafbátá til stendur til að festa kaup á tveimur til viðbótar, sem ætlað er að leysa af þá sex sem Norðmenn eiga fyrir.

Norska TV2 greinir frá þessu en um er að ræða kafbáta fyrir norska sjóherinn og langdræg vopn fyrir herinn sem hafa drægni til að hitta skotmörk í allt að 500 kílómetra fjarlægð. Þegar liggur fyrir pöntun Norðmanna á kaupum á fjórum 212CD kafbátum frá þýskum framleiðanda. Jafnan kostar hver bátur um þrettán milljarða norskra króna stykkið að því er fram kemur í umfjöllun TV2, en það gera um 165 milljarða íslenskra króna á hvern bát.

Þegar eiga Norðmenn sex kafbáta af Ula-gerðinni en í ríkisráði í dag stendur til að samþykkja pöntun á tveimur til viðbótar við þá fjóra sem þegar eru í pöntun. Nýju bátarnir sem nú á að festa kaup á eru umtalsvert stærri en Ula-bátarnir sem Norðmenn eiga fyrir og gert er ráð fyrir að sá fyrsti verði afhentur árið 2029.

Nákvæm, langdræg vopn ofarlega á óskalistanum

Þá kveðst TV2 hafa upplýsingar um að stjórnvöld séu líka í þann mund að taka ákvörðun um að kaupa langdrægar skotflaugar sem geti hitt skotmörk í allt að 500 kílómetra fjarlægð líkt og með nákvæmni upp á tíu metra radíus frá skotmarki. 

Þar sé um að ræða glænýja tegund vopna sem Norðmenn eiga ekki fyrir í sínu vopnabúri. Vopn sem eru ofarlega á forgangslista NATO og norska hersins. Val Norðmanna á þessum vopnum stendur á milli vopna frá þýskum, suður-kóreskum eða bandarískum framleiðendum.

Verðbólga á vopnamarkaði

Í umfjöllun VG um málið segir að gert sé ráð fyrir að kaupa langdræg vopn fyrir um nítján milljarða norskra króna. Norsk stjórnvöld hafa þegar ákveðið að auka útgjöld sín til varnarmála um 600 milljarða til ársins 2036, en bent er á í umfjöllun TV2 að í ljósi mikillar eftirspurnar sé fyrirsjáanleg verðbólga á vopnamarkaði með tilheyrandi kostnaði.

Danir ákváðu nýverið að í fyrsta sinn skuli Danir eignast langdræg vopn. Þeim sé ætlað að hafa fælingarmátt að sögn danskra stjórnvalda og norski varnarmálaráðherrann Tore O. Sandvik tekur í svipaðann streng. „Við erum að kaupa hergögn til að koma í veg fyrir að þurfa að nota þau. Við beitum fælingarmætti til að tryggja áframhaldandi frið í Noregi, og fæla mögulega fjendur frá því að ráðast á Noreg,“ segir Sandvik við TV2.

Noregur Hernaður Öryggis- og varnarmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið