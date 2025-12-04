Adam Karl Helgason er þekktur af ýmsum sem einn helsti matgæðingur landsins enda hefur hann verið að gera það gott undanfarið á TikTok með metnaðarfullum og grípandi myndskeiðum.
Hann hefur getið sér gott orð fyrir gæðaefni og heiðarlega gagnrýni jafnt á fínustu veitingastöðum sem og skyndibitastöðum og jafnvel pylsustöndum.
@adamhelgason Mac’n’cheese 🧀 Allt sem er notað í þessa uppskrift er til í @Krónan Innihald fyrir ca 4-6 mans: – Pasta: 220–300 g – Mozzarella: 200 g – Wyke mature cheddar: 200 g – Arla havarti: 200 g – Kjúkklingateningur/stoðblanda: 2,5 ml – Hvítlauksduft: 2,5 ml – Reykt paprika: 2,5 ml – Smjör: 22,5 ml – Hveiti: 22,5 ml – Evaporated milk: 200 ml – Rjómi: 180 ml – Dijon: 2,5 ml ♬ original sound - adamhelgason
Mac’n’cheese 🧀 Allt sem er notað í þessa uppskrift er til í @Krónan Innihald fyrir ca 4-6 mans: – Pasta: 220–300 g – Mozzarella: 200 g – Wyke mature cheddar: 200 g – Arla havarti: 200 g – Kjúkklingateningur/stoðblanda: 2,5 ml – Hvítlauksduft: 2,5 ml – Reykt paprika: 2,5 ml – Smjör: 22,5 ml – Hveiti: 22,5 ml – Evaporated milk: 200 ml – Rjómi: 180 ml – Dijon: 2,5 ml
Þó að ýmsir kannist við hann sem þennan geðuga áhrifavald, þá er önnur hlið sem áhorfendur Íslands í dag fengu að kynnast í gærkvöldi. En það er frumkvöðlahlið kappans sem stendur fyrir stærðarinnar íslenskri sveppaframleiðslu í Hafnarfirði. Tómas Arnar hitti hann í höfuðstöðvunum.
Fyrir um hálfu ári hóf Adam, ásamt æskuvinum sínum úr Vesturbænum, að selja fæðubótarefnið ljónsmakka eða Lion's Mane undir vörumerkinu North Tropics. Fæðubótarefnið virðist vera í ákveðinni tísku um þessar mundir en þáttastjórnandi varð þó að viðurkenna fáfræði sína og spyrja hreint út, hvað er þetta eiginlega?
„Í grunninn, það sem þetta gerir, þetta hjálpar taugakerfinu. Taugafrumurnar sem leiða upp í haus og niður í tær og fingur. Auðvitað hjálpar þeim að vaxa og styrkjast og þá þegar þetta kemur upp í hausinn, þá hjálpar þetta einmitt. Margir finna fyrir einbeitingu, betra minni, bara svona almennri ró yfir öllu taugakerfinu,“ segir Adam.
„Ég myndi aldrei segja að þetta væri trend af því að þetta er eitthvað sem hefur verið notað í alveg nokkur þúsund ár í Asíu. Lion's Mane-sveppurinn hefur verið eitt af þeim bara svona, herbal natural medicines, og það er ekki langt síðan þetta kemur á vestrænan markað. Það sem ég heyrði af þessu fyrst var fyrir svona kannski svona sex árum, þegar forritarar í Silicon Valley voru að taka þetta til að ná aðeins lengra en hinir,“ segir Adam en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.