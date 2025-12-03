Fannar leitaði lengi að transbrauði

Gott kvöld hélt áfram göngu sinni á föstudagskvöldið síðastliðið.
Þá komu í settið góðir gestir á borð við Gísla Örn Garðarsson leikstjóra, Hildi Völu Baldursdóttur leikkonu og Helga Seljan blaðamann.
Fannar Sveinsson hélt áfram að fara út í bæ og bregða á leik og skellti hann sér í vettvangsferð með Uglu Stefaníu Kristjönudóttur.
Markmiðið var að finna trans vörur og gekk það ekki beint vel eins og sjá má að neðan. Það næsta því sem Fannar komst var líklega að vinna fransbrauð sem í það minnsta rímar við transbrauð.