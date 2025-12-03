Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. desember 2025 10:48 Sabrina Carpenter vill ekki að ICE noti tónlist hennar undir myndbönd af útsendurum stofnunarinnar tækla fólk á flótta. Getty Poppstjarnan Sabrina Carpenter sagðist ekki vilja að tónlist hennar yrði notuð í „illu og ógeðslegu“ myndbandi innflytjendaeftirlits Bandaríkjanna og var þá svarað fullum hálsi. Talsmaður Hvíta hússins sagði ríkisstjórnina ekki myndu biðjast afsökunar á því að senda hættulega glæpamenn úr landi. Innflytjenda- og tollaeftirlit Bandaríkjanna Bandaríkjanna (ICE) birti á þriðjudag myndband á X (Twitter) af útsendurum þess að elta uppi fólk á flótta, tækla og handtaka það. Við myndbandið stóð „Have you ever tried this one?“ eða „Hefurðu einhvern tímann prófað þennan?“ sem er lína úr laginu „Juno“ með Sabrinu Carpenter. Poppstjörnunni var greinilega gert viðvart um að tónlist hennar væri notuð í myndbandinu því Carpenter svaraði færslunni á eigin aðgangi: „Þetta myndband er illt og ógeðslegt. Aldrei nota mig eða mína tónlist í þágu ykkar ómannúðlegu stefnu.“ Have you ever tried this one? Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025 „Hver sem myndi vernda þessi sjúku skrímsli hlýtur að vera heimskur“ Talskona Hvíta hússins, Abigail Jackson, sendi fjölmiðlum vestanhafs nokkuð hæðnislega tilkynningu þar sem brugðist var við skrifum Carpenter. „Hér eru stutt og sæt skilaboð fyrir Sabrinu Carpenter: við biðjumst ekki afsökunar á því að brottvísa hættulegum glæpsamlegum ólöglegum morðingjum, nauðgurum og barnaperrum úr landinu okkar. Hver sem myndi vernda þessi sjúku skrímsli hlýtur að vera heimskur, eða er það tregur?“ Tilkynningin inniheldur tvær hæðnislegar vísanir í tónlist söngkonunnar, annars vegar hefst hún á vísun í plötuna Short n' Sweet og svo eru lokaorðin fengin úr laginu „Manchild“. Carpenter hefur ekki enn brugðist við þessari eitruðu pillu. Þetta er hins vegar ekki í fyrsta skiptið sem tónlistarmenn mótmæla notkun Donalds Trump Bandaríkjaforseta og ríkisstjórnar hans á tónlist þeirra. Kenny Loggins krafðist þess í október að lag hans „Danger Zone“ yrði fjarlægt úr gervigreindarmyndbandi sem Trump birti á Truth Social af sjálfum sér með kórónu í herþotu að varpa kúk yfir mótmælendur. Aðrir tónlistarmenn sem hafa mótmælt notkun Trump á tónlist þeirra eru Pharrell, Adele, Guns N’ Roses, Aerosmith, Neil Young, Rihanna, Ozzy Osbourne, Nickelback, Linkin Park, the Rolling Stones, Village People, Panic! at the Disco, Queen og R.E.M. Tónlist Bandaríkin Donald Trump Landamæri Hollywood Mest lesið Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Lífið Langskemmtilegast að vera alveg sama Tíska og hönnun Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ Lífið „Þú veist þú varst að fara að reykja krakk, er það ekki?“ Lífið Hræðilegra að syngja með Bítinu en að fara í fallhlífastökk Lífið Miley Cyrus trúlofuð Tónlist Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Lífið Allt alltaf alls staðar í allra besta lagi Tónlist Ljósavinir fögnuðu í Sjálandi Lífið Fleiri fréttir Siggi Ingvars og Alma Finnboga fjölga sér Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Hræðilegra að syngja með Bítinu en að fara í fallhlífastökk Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ „Þú veist þú varst að fara að reykja krakk, er það ekki?“ Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Kim mældist með „litla heilavirkni“ Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Fela einhverfu til að passa inn MTV hættir að sýna tónlistarmyndbönd allan sólarhringinn Hvorki síldarævintýri né gervigreind Krakkatían: Pizza, leikhús og þjóðfáni Vill hvetja mæður til að segja eigin sögu Óþægilegt erótískt ljóð Kennedy afhjúpað í framhjáhaldsdeilu Fréttatía vikunnar: Dreki, HúbbaBúbba og verðbólgan Júlí Heiðar og Dísa byrja með hlaðvarp Missti seinni fótinn sex árum eftir þann fyrri Töframaður fann Dimmu heila á húfi Dauða kindin óheppileg byrjun á brúðkaupi Sjá meira