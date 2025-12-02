Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. desember 2025 09:59 Anka staðfesti loksins langlífan orðróm um Sinatra. Dægurlagasöngvarinn Paul Anka tjáði sig óvænt um typpastærð Franks Sinatra í nýlegu viðtali. Sagðist Anka stundum hafa átt erfitt með að halda augnsambandi í sánunni með Rottugenginu en stærð Sinatra hafi þó ekki átt neitt í grínistann Milton Berle. Hinn 84 ára Anka ræddi við gula dagblaðið Page Six í tilefni af frumsýningu heimildarmyndarinnar Paul Anka: My Way í gær, 1. desember og nýrri plötu sem kemur á næsta ári. Anka ræddi þar ýmislegt sem tengdist ferlinum og staðfesti langvarandi orðróm um að Fran Sinatra hafi verið vel vaxinn fyrir neðan belti. „Já, hann var risavaxinn,“ sagði Anka og bætti við: „Ég veit ekki hvað það gerir fyrir ykkur.“ Frank Sinatra var hluti af hinu fræga Rottugengi. Leikkonan Ava Gardner, fyrrverandi eiginkona Sinatra, hefur áður ýjað að þessu þegar hún sagði eitt sinn að Sinatra hefði verið með 19 punda (átta kílóa) getnaðarlim. Anka hékk oft með Sinatra og félögum hans í Rottugenginu (e. The Rat Pack) í Las Vegas þar sem þeir tróðu upp og í viðtalinu lýsir hann sánuferðunum sem þeir fóru í saman. „Ég átti erfitt með að halda augnsambandi,“ sagði Anka glettinn en bætti við að Sinatra hefði þó ekki komist í hálfkvisti við grínistann Milton Berle sem hefur greinilega verið hvalkynja neðanbeltis. Anka talaði þó ekki bara um limastærðir heldur lýsti því einnig hvernig kom til að hann skrifaði textann fyrir „My Way,“ stærsta slagara Sinatra. Anka hafði verið í fríi í Frakklandi þegar hann heyrði lagið „Comme d’habitude“ og keypti strax réttinn að því. Þegar heim var komið settist hann niður við ritvélina, bombaði út textanum og sendi á Sinatra. Þá var ekki aftur snúið. Bandaríkin Hollywood Tónlist Mest lesið Sýnilegri í senunni á meðgöngunni Menning Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Lífið Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Heitustu pörin í húrrandi jólagír Tíska og hönnun Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Lífið Kim mældist með „litla heilavirkni“ Lífið Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ Lífið Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Tónlist Þetta er fólkið sem fær listamannalaun 2026 Menning Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Lífið Fleiri fréttir Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Kim mældist með „litla heilavirkni“ Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Fela einhverfu til að passa inn MTV hættir að sýna tónlistarmyndbönd allan sólarhringinn Hvorki síldarævintýri né gervigreind Krakkatían: Pizza, leikhús og þjóðfáni Vill hvetja mæður til að segja eigin sögu Óþægilegt erótískt ljóð Kennedy afhjúpað í framhjáhaldsdeilu Fréttatía vikunnar: Dreki, HúbbaBúbba og verðbólgan Júlí Heiðar og Dísa byrja með hlaðvarp Missti seinni fótinn sex árum eftir þann fyrri Töframaður fann Dimmu heila á húfi Dauða kindin óheppileg byrjun á brúðkaupi Skrautlegur dagur Guðrúnar Hafsteins og Fannars Jólaskreytingin þarf ekki að vera dýr og margt hægt að endurnýta „Lífið hefur ekkert alltaf verið auðvelt“ Norðurslóðastjörnu sagt að frumbyggjaskírteini væri „fals“ Féll niður fimmtán metra á Súlum: „Þetta er bara búið, ég átti gott líf“ Bróðurinn grunaði að Hulda væri hálfsystir þeirra Útgeislun og glæsileiki í húðvörupartýi Verkefnið kom eins og þruma úr heiðskíru lofti og varð Daníel að þegja í heilt ár Óttast að Dimma hafi endað í gini tófunnar Inga Elín hannar fyrir Saga Class Sjá meira