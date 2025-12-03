Lífið

Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár

Dóra Júlía Agnarsdóttir og Magnús Jochum Pálsson skrifa
Birnir, Vera Illugadóttir, Herra Hnetusmjör og Hafdís Huld slóu öll í gegn á Spotify í ár.
Birnir, Vera Illugadóttir, Herra Hnetusmjör og Hafdís Huld slóu öll í gegn á Spotify í ár. SAMSETT

Árið sem er senn á enda var gróskumikið í tónlist og hlaðvörpum hérlendis enda okkar litla eyja stútfull af hæfileikafólki. Gaman er að skoða hvaða tónlistarmenn Íslendingar hlustuðu mest á og sömuleiðis hvað heimsbyggðin hlustaði á.

Íslensk tónlist heldur að sjálfsögðu áfram að slá í gegn og í efstu þrem sætunum yfir mest spiluðu tónlistarmenn ársins hér heima eru þrír Íslendingar. Hafdís Huld heldur velli sem einhver vinsælasta vögguvísustjarna sögunnar. 

Hér má sjá lista yfir tíu mest spiluðu tónlistarmenn á Spotify á Íslandi 2025: 

  1. Hafdís Huld
  2. Birnir
  3. Herra Hnetusmjör
  4. Drake
  5. Bubbi Morthens
  6. Daniil
  7. Aron Can
  8. Kanye West
  9. The Weeknd
  10. Billie Eilish

Herra Hnetusmjör átti óumdeilanlega lag ársins en þeir eru fáir landsmennirnir sem geta ekki tekið undir viðlagið á „Ella Egils“: Búnt á skenkinn, Elli Egils á vegginn. Hvað ætli myndlistarmaðurinn Elli Egils hafi selt mikið af verkum í kjölfar lagsins? 

Hér má sjá lista yfir tíu mest spiluðu lögin á Spotify á Íslandi 2025: 

  1. Herra Hnetusmjör - „Elli Egils“
  2. VÆB - „RÓA“
  3. Birnir - „LXS“
  4. Alex Warren - „Ordinary“
  5. Aron Kristinn & Birnir - „Bleikur Range Rover“
  6. Aron Can - „Poppstirni“
  7. FM95BLÖ - „Hver er sá besti?“
  8. Birnir - „Vopn“
  9. HubbaBubba - „Stara“
  10. Saint Pete & Herra Hnetusmjör - „Tala minn skít“

Það vantar ekki framboðið á öflugum hlaðvörpum í íslenskri framleiðslu en ein drottning trónir þar á toppnum enda bíða ófáir alltaf spenntir eftir föstudegi til að geta heyrt nýjasta Í ljósi sögunnar. Vera Illugadóttir er hlaðvarpsdrottning landsins. 

Hér má sjá lista yfir tíu vinsælustu hlaðvörpin á Spotify á Íslandi 2025: 

  1. Í ljósi sögunnar
  2. FM957
  3. Komið Gott
  4. Dr. Football Podcast
  5. Spursmál
  6. Beint í bílinn
  7. The Joe Rogan Experience
  8. Chess After Dark
  9. Morðkastið
  10. Teboðið

Hlustunin á heimsvísu

Á heimsvísu hlustuðu 700 milljón manns á Spotify og þar sneri rómanska súperstjarnan Bad Bunny aftur á toppinn eftir að hafa verið þar síðast 2020, 2021 og 2022. Það kemur kannski einhverjum á óvart en ekki þeim sem hafa hlustað á kauða. 

Á eftir Bad Bunny komu fleiri stór nöfn sem flestir þekkja, Taylor Swift í öðru, The Weeknd í þriðja, Drake í fjórða og Billie Eilish í fimmta sæti.

Hér má sjá lista yfir tíu mest spiluðu tónlistarmenn á Spotify í heiminum 2025:

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Mest spiluðu lög ársins koma síðan kannski einhverjum á óvart. Sá mest spilaði er þar með eitt lag, Billie Eilish laumaði inn tveimur og svo er geggjaður dúett Lady Gögu og Bruno Mars á toppnum.

Hér má sjá lista yfir tíu mest spiluðu lögin á Spotify í heiminum í ár:

  1. Lady Gaga og Bruno Mars - „Die With A Smile“ 
  2. Billie Eilish - „BIRDS OF A FEATHER“
  3. ROSÉ og Bruno Mars - „APT“
  4. Alex Warren - „Ordinary“
  5. Bad Bunny - „DtMF“
  6. sombr -  „back to friends“
  7. HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI - „Golden“
  8. Kendrick Lamar og SZA - „luther (with sza)“
  9. Gracie Abrams - „That’s So True“
  10. Billie Eilish - „Wildflower“

Meðal vinsælustu hlaðvarpanna má sjá kunnuglegt nafn á toppnum, Joe Rogan. Þar má einnig sjá gelluhlaðvarpið Call Her Daddy með Alex Cooper, hreystihlaðvarpið HubermanLab með Andrew Huberman og svo laumar Tucker Carlson sér neðst á listann með þætti sínum.

Hér má sjá lista yfir tíu vinsælustu tíu hlaðvörpin á Spotify í heiminum:

  1. The Joe Rogan Experience
  2. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
  3. The Mel Robbins Podcast
  4. Call Her Daddy
  5. This Past Weekend w/ Theo Von
  6. Huberman Lab
  7. Crime Junkie
  8. Modern Wisdom
  9. On Purpose with Jay Shetty
  10. The Tucker Carlson Show
Tónlist Spotify Fréttir ársins 2025

Tengdar fréttir

„Þetta er allt partur af plani hjá guði“

„Við höfum verið að prakkarast saman frá því við vorum litlir,“ segja bræðurnir óaðskiljanlegu Hálfdán Helgi og Matthías Davíð Matthíassynir sem saman mynda hljómsveitina Væb. Strákarnir eru nú að undirbúa sig fyrir stærstu tónlistarstund í lífi þeirra hingað til, Eurovision í Sviss, og eru ekkert að láta stressið þvælast fyrir sér. Blaðamaður ræddi við þá um líf þeirra og listina.

Fann ástina á Prikinu

„Það er stórkostlegt að vera faðir, það stórkostlegasta sem hefur komið fyrir mig. Ég man bara ekkert hvernig lífið mitt var áður en ég átti barn,“ segir rapparinn Birnir sem er viðmælandi í Einkalífinu.

Kaflaskil í tískunni þegar hann var tíu ára

„Það er algjör vítamínsprauta að fara í „illuð“ föt,“ segir rapparinn Árni Páll Árnason betur þekktur sem Herra Hnetusmjör. Hann er viðmælandi í fyrsta þætti af Tískutali þar sem hann fer yfir klæðaburðinn, eftirminnileg tískumóment, hverju hann klæddist á fyrsta gigginu, ógleymanleg kaup sem hann gerði tíu ára gamall í Flórída, hvernig stíllinn hans hefur þróast samhliða föðurhlutverkinu og margt fleira.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.