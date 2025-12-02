Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. desember 2025 12:59 Skjálftinn, hæfileikakeppni sunnlenskra ungmenna, fór fram í fimmta sinn um helgina þar sem ungmenni úr unglingadeildum grunnskóla á Suðurlandi sýndu fjölbreytt sviðsverk. Vallaskóli á Selfossi vann með verki um bakslag í réttindabaráttu hinsegin fólks. Stærstu ádeilumál þjóðarinnar voru tekin fyrir og endurspegluðu verkin tilfinningalitróf manneskjunnar á spennuþrungin og kómískan hátt. Vallaskóli bar sigur úr býtum með verkinu Litríka skugga sem er sagt endurspegla bakslagið sem blasir við hinsegin samfélaginu. Mikil fagnaðarlæti brutust út þegar Vallaskóli tók á móti bikarnum. Annað sætið hlaut Grunnskólinn í Hveragerði fyrir verkið Þori, get og vil sem fjallar um kvenréttindabaráttuna og þriðja sæti var Reykholtsskóli með verkið Steríótýpur sem fjallar um það að vilja falla inn í hópinn en þurfa þess ekki. Dómnefndin var skipuð söngkonunni Dagnýju Sif Sigurbjörnsdóttur, leikaranum Mikael Emil Kaaber, söng-og leikkonunni Ágústu Evu Erlendsdóttur og tónlistarmanninum Tómasi Jónssyni. Krakkarnir í Grunnskólanum í Hveragerði sömdu verk um kvenréttindabaráttuna. Opnunaratriði Skjálftans í ár var frá Dansakademíunni á Selfossi sem sýndi atriðið Housewives sem tók þátt í heimsmeistaramótinu í dansi á Spáni síðastliðið sumar. Listamaður Skjálftans í ár var Diljá Pétursdóttir með lagið „Power“. Skjálftinn er oft kallaður „litli bróðir Skrekks“ og var stofnaður árið 2021 að fyrirmynd Skrekks í samstarfi við Reykjavíkurborg. Keppnin var fyrst aðeins fyrir skóla í Árnessýslu en aðstandendur dreymdi um að ná til alls landshlutans sem rættist árið 2023 þegar öllum grunnskólum á Suðurlandi var boðin þátttaka. Árborg Hveragerði Ölfus Börn og uppeldi Grunnskólar Mest lesið Sýnilegri í senunni á meðgöngunni Menning Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu Lífið Einn heitasti listamaður landsins heldur þræði Menning Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Lífið Skilaboð frá Höllu á Facebook upphaf að farsælu samstarfi Tíska og hönnun Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Tónlist Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Lífið Heitustu pörin í húrrandi jólagír Tíska og hönnun Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Lífið Fleiri fréttir Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Kim mældist með „litla heilavirkni“ Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Fela einhverfu til að passa inn MTV hættir að sýna tónlistarmyndbönd allan sólarhringinn Hvorki síldarævintýri né gervigreind Krakkatían: Pizza, leikhús og þjóðfáni Vill hvetja mæður til að segja eigin sögu Óþægilegt erótískt ljóð Kennedy afhjúpað í framhjáhaldsdeilu Fréttatía vikunnar: Dreki, HúbbaBúbba og verðbólgan Júlí Heiðar og Dísa byrja með hlaðvarp Missti seinni fótinn sex árum eftir þann fyrri Töframaður fann Dimmu heila á húfi Dauða kindin óheppileg byrjun á brúðkaupi Skrautlegur dagur Guðrúnar Hafsteins og Fannars Jólaskreytingin þarf ekki að vera dýr og margt hægt að endurnýta „Lífið hefur ekkert alltaf verið auðvelt“ Norðurslóðastjörnu sagt að frumbyggjaskírteini væri „fals“ Féll niður fimmtán metra á Súlum: „Þetta er bara búið, ég átti gott líf“ Sjá meira