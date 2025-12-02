A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Atli Ísleifsson skrifar 2. desember 2025 11:31 Abba Teens, síðar A-Teens var starfrækt á árunum 1998 til 2004 en kom aftur saman árið 2024. Nú er það Eurovision sem er á dagskrá. EPA Unglingasveitin Abba Teens, sem hefur kallað sig A-Teens í seinni tíð, mun taka þátt í Melodifestvalen, undankeppni sænska ríkisútvarpsins fyrir Eurovision, á næsta ári. Auk hennar eru meðal annars tveir fyrrverandi sigurvegarar Melodifestivalen á meðal þátttakenda. Þetta var tilkynnt í morgun þegar sænska ríkissjónvarpið tilkynnti um þau þrjátíu lög sem taka þátt í keppninni að þessu sinni. Alls voru tæplega fjögur þúsund lög send inn og voru lögin þrjátíu valin úr þeim hópi. A-Teens var poppsveit sem stofnuð var árið 1998 og söng þá aðallega ABBA-slagara í nýjum búningi. Sveitin lagði upp laupana árið 2004 en kom aftur saman á síðasta ári og mun nú flytja lagið Iconic í Melodifestivalen. Robin Bengtsson, sem keppti fyrir hönd Svíþjóðar í Eurovision 2017 með lagið I Can‘t Go On, keppir nú með lagið Honey Honey. Þá mun Sanna Nielsen, sem keppti fyrir hönd Svíþjóðar í Eurovision 2014 með lagið Undo, mun nú keppa með lagið Waste Your Love. Á meðal annarra nafntogaðra söngvara og hljómsveita sem taka þátt í Melodifestivalen í ár eru Smash Into Pieces, Medina, Brandsta City Släckers og Noll2. Undanúrslitakvöldin fimm standa yfir frá 31. janúar til 28. febrúar í Linköping, Gautaborg, Kristianstad, Malmö og Sundsvall. Úrslitakvöldið fer svo fram í Stokkhólmi 7. mars. Eurovision fer fram í Vín í Austurríki í maí næstkomandi. Eurovision Eurovision 2026 Svíþjóð Tónlist Tengdar fréttir Sænska poppstjarnan sem lifir venjulegu lífi í Garðabæ Sænska hljómsveitin A*Teens, sem fór sigurför um heiminn upp úr aldamótum, kom nýverið saman á Melodifestivalen í Malmö í fyrsta sinn í tuttugu ár. Einn meðlimur sveitarinnar er búsettur á Íslandi með íslenskri konu sinni og börnum - og talar reiprennandi íslensku. Við hittum hann í Garðabænum í Íslandi í dag. 22. febrúar 2024 10:30 Mest lesið Sýnilegri í senunni á meðgöngunni Menning Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Lífið Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Skilaboð frá Höllu á Facebook upphaf að farsælu samstarfi Tíska og hönnun Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Tónlist Heitustu pörin í húrrandi jólagír Tíska og hönnun Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Lífið Kim mældist með „litla heilavirkni“ Lífið Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ Lífið Einn heitasti listamaður landsins heldur þræði Menning Fleiri fréttir Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Kim mældist með „litla heilavirkni“ Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Fela einhverfu til að passa inn MTV hættir að sýna tónlistarmyndbönd allan sólarhringinn Hvorki síldarævintýri né gervigreind Krakkatían: Pizza, leikhús og þjóðfáni Vill hvetja mæður til að segja eigin sögu Óþægilegt erótískt ljóð Kennedy afhjúpað í framhjáhaldsdeilu Fréttatía vikunnar: Dreki, HúbbaBúbba og verðbólgan Júlí Heiðar og Dísa byrja með hlaðvarp Missti seinni fótinn sex árum eftir þann fyrri Töframaður fann Dimmu heila á húfi Dauða kindin óheppileg byrjun á brúðkaupi Skrautlegur dagur Guðrúnar Hafsteins og Fannars Jólaskreytingin þarf ekki að vera dýr og margt hægt að endurnýta „Lífið hefur ekkert alltaf verið auðvelt“ Norðurslóðastjörnu sagt að frumbyggjaskírteini væri „fals“ Féll niður fimmtán metra á Súlum: „Þetta er bara búið, ég átti gott líf“ Bróðurinn grunaði að Hulda væri hálfsystir þeirra Útgeislun og glæsileiki í húðvörupartýi Verkefnið kom eins og þruma úr heiðskíru lofti og varð Daníel að þegja í heilt ár Sjá meira