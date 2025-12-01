„Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. desember 2025 14:41 Gísli og Rannveig eru ástfangin upp fyrir haus og hafa ákveðið að eyða ævinni saman í hjónabandi. Handboltamaðurinn Gísli Þorgeir Kristjánsson fór á skeljarnar og bað kærustu sinnar, Rannveigar Bjarnadóttur, í Berlín um helgina og fékk hrópandi já. „JÁJÁJÁJÁ😭❤️💍 Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér 🥹 30.11.25🫶🏽“ skrifa þau Rannveig og Gísli í sameiginlegri færslu á Instagram. Þar má sjá nýtrúlofað parið og fallegan trúlofunarhring með demanti. Gísli og Rannveig eru bæði úr Hafnarfirðinum, voru saman í Versló og hafa verið par í átta ár. Þú búa nú í Magdeburg þar sem hann hefur spilað við góðan orðstír síðastliðin fimm ár og hún leggur stund á meistaranám. View this post on Instagram A post shared by Rannveig Bjarnadóttir (@rannveigbjarna) Gísli Þorgeir er einn fremsti handboltamaður landsins og hefur spilað fyrir FH, Kiel og Magdeburg á ferli sínum. Hann hefur unnið þýsku deildina þrívegis, meistaradeild Evrópu tvívegis, Evrópudeildina í tvígang og var valinn íþróttamaður ársins árið 2023. Ástin og lífið Trúlofun Þýskaland Handbolti Landslið karla í handbolta Mest lesið Kim mældist með „litla heilavirkni“ Lífið Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Lífið Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Lífið Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Lífið Þetta er fólkið sem fær listamannalaun 2026 Menning Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Lífið Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Lífið Fela einhverfu til að passa inn Lífið Nýtt lúxushótel við svarta strönd býður upp á kyrrð og fegurð Lífið samstarf Björk og James Merry opna sýningar á Listahátíð í Reykjavík Menning Fleiri fréttir „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Kim mældist með „litla heilavirkni“ Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Er hægt að njóta kynlífs þrátt fyrir mikla áfallasögu? Fela einhverfu til að passa inn MTV hættir að sýna tónlistarmyndbönd allan sólarhringinn Hvorki síldarævintýri né gervigreind Krakkatían: Pizza, leikhús og þjóðfáni Vill hvetja mæður til að segja eigin sögu Óþægilegt erótískt ljóð Kennedy afhjúpað í framhjáhaldsdeilu Fréttatía vikunnar: Dreki, HúbbaBúbba og verðbólgan Júlí Heiðar og Dísa byrja með hlaðvarp Missti seinni fótinn sex árum eftir þann fyrri Töframaður fann Dimmu heila á húfi Dauða kindin óheppileg byrjun á brúðkaupi Skrautlegur dagur Guðrúnar Hafsteins og Fannars Jólaskreytingin þarf ekki að vera dýr og margt hægt að endurnýta „Lífið hefur ekkert alltaf verið auðvelt“ Norðurslóðastjörnu sagt að frumbyggjaskírteini væri „fals“ Féll niður fimmtán metra á Súlum: „Þetta er bara búið, ég átti gott líf“ Bróðurinn grunaði að Hulda væri hálfsystir þeirra Útgeislun og glæsileiki í húðvörupartýi Verkefnið kom eins og þruma úr heiðskíru lofti og varð Daníel að þegja í heilt ár Óttast að Dimma hafi endað í gini tófunnar Inga Elín hannar fyrir Saga Class Kjallarinn eins og nýr hjá Ásu og Árna „Ma & pa í apríl“ Sjá meira