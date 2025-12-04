Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. desember 2025 14:12 Góðir gestir stúlknanna hófu kvöldið á því að dansa samhæfðan dans við „Daddy Cool“ með Boney M. Skinkur, hnakkar og skoðanaglaðir stjórnmálamenn létu sig ekki vanta á lifandi sýningu hlaðvarpsins Komið gott í Austurbæjarbíói í gær. Ef marka má samfélagsmiðla stóð opnunaratriðið upp úr þar sem þær stöllur dönsuðu við Boney M með Magnúsi Ragnarssyni og hinum ýmsu stjórnmálamönnum. Kristín og Ólöf héldu sams konar viðburð fyrir ári síðan fyrir fullu húsi í Iðnó en nú varð Austurbæjarbíói fyrir valinu sem tekur töluvert fleiri gesti. Það gilti einu, uppselt varð á viðburðinn á tveimur mínútum þegar hann fór í sölu í nóvember. Venjulegur miði kostaði 8.900 krónur en einnig voru í boði „auðmannaborð“ fyrir fimm manns á 89.000 krónur. Heiðrún Lind og Sigríður Andersen létu sig ekki vanta. Fréttastofa var með fulltrúa á vettvangi í gær sem sagði Austurbæinn hafa verið kjaftfullan. Þá hafi góð tilboð verið á barnum sem skiluðu sér í ótæpilegri drykkju og æðisgenginni stemmingu. Hver gestur fékk gjafapoka sem innihélt ýmsa glaðninga og var mikið lagt í framleiðsluna með tveimur stórum skjáum. Meðal gesta í gær voru Marta María Winkel á Smartlandi, athafnakonan Lilja Pálmadóttir, fjölmiðlamaðurinn Stefán Einar Stefánsson, Heiðrún Lind Marteinsdóttir hjá SFS, Gerður Arinbjarnardóttir í Blush og fleiri góðir. Dansatriði, gestir grillaðir og Jens sló í gegn Viðburðurinn hófst á stóru og metnaðarfullu dansatriði þar sem Kristín og Ólöf dönsuðu við „Daddy Cool“ með Boney M ásamt góðum hópi fólks. Þar stigu á svið Magnús Ragnarsson, stórvinur stúlknanna; Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins; Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknar; Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík; Sigríður Andersen, þingmaður Miðflokksins; Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar í Reykjavík og Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka Atvinnulífsins. Dansararnir glöddu gesti. Sigurður Ingi, Snorri Másson og Jens Garðar ræddu málin baksviðs. Eftir það tók við hlaðvarpshlutinn þar sem Ólöf og Kristín spjölluðu saman, baunuðu á hinn og þennan og fengu síðan góða gesti upp á svið til að grilla. Meðal þeirra sem fóru upp á svið voru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Sigríður Andersen. Síðan var Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, dreginn upp á svið til að taka „Slá í gegn“ með Stuðmönnum og söng þá allur salurinn með. Ólöf Skaftadóttir réttir gestum Gull Lite meðan Jens Garðar syngur „Slá í gegn“. Hlaðvörp Samkeppnismál Mest lesið „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Bíó og sjónvarp „Ég er pínu meyr í dag“ Lífið Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ Lífið Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Lífið Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Lífið Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár Lífið Best klæddu stjörnurnar samkvæmt Vogue Tíska og hönnun Nóvella sem leiðir lesandann inn í söguna á nýjan hátt Lífið samstarf „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ Lífið Halda aðra tónleika á Íslandi fyrir þá sem misstu af Tónlist Fleiri fréttir Stjórnmálamenn stigu trylltan dans í kjaftfullum Austurbæ „Ég er pínu meyr í dag“ Örlög Ísrael í Eurovision ráðast á aðalfundi sem hefst í dag Erum við of heimsk til að nota gervigreind? Þessi eru tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna Fannar leitaði lengi að transbrauði „Mamma, ég gat þetta“ Opnar sig um kaupfíkn sem kviknaði þegar hún var sjö ára Gummi skíthræddur við Sigurjón Kjartans Þessi stóðu upp úr hjá Spotify í ár „Mig langar að elska þig alla daga, ævilangt“ „Lendir auðvitað í því að vera alltaf málaður upp sem voðalega vondur“ Siggi Ingvars og Alma Finnboga fjölga sér Talsmaður Hvíta hússins segir að Carpenter hljóti að vera heimsk Hræðilegra að syngja með Bítinu en að fara í fallhlífastökk Íslensk raunveruleikastjarna í Svíþjóð: „Þetta var fokking erfitt, sérstaklega fyrir líkamann“ „Þú veist þú varst að fara að reykja krakk, er það ekki?“ Halla fær að koma inn í eldhúsið tvisvar á ári Taka í gegn fjölskylduhús í Eyjum með einstöku útsýni Selfyssingar unnu Skjálftann með verki um hinsegin bakslag Ástin blómstrar hjá Arndísi Önnu og Lindu A-teens og tveir fyrrverandi sigurvegarar taka þátt í Melodifestivalen Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ „Besta byrjun á desember sem hægt var að hugsa sér“ Radiohead frestar tónleikum sínum í Köben Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Kim mældist með „litla heilavirkni“ Fagnaði 35 árum með stæl í Kólumbíu Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Sjá meira