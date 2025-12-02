Lífið

Ástin blómstrar hjá Arn­dísi Önnu og Lindu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Arndís Anna og Linda eru nýtt par.
Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir lögfræðingur, formaður Siðmenntar og fyrrum þingmaður Pírata hefur fundið ástina í örmum Lindu Þóreyjar Anderson, plötusnúðs og hljóðtæknis. 

Arndís er fædd árið 1982 og Linda 1992 en sést hefur til parsins hér og þar undanfarnar vikur. 

Arndís Anna mætti til dæmis með Lindu upp á arminn í boð fyrrverandi þingmanna á dögunum og virðist ástin blómstra hjá þessu glæsipari. 

Linda deildi sömuleiðis nýverið mynd af nýju þingkonuspili þar sem Arndís Anna prýðir tígultíuna og skrifaði: „Þessi er klárlega tía.“

„Ég er bara ég og geri bara það sem mér sýnist“

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir þingmaður segist aldrei hafa átt erfitt með breytingar. Hún segist þvert á móti jafnvel leitast eftir því að flækja lífið þegar það er orðið of þægilegt.



