Lífið

„Mamma, ég gat þetta“

Lovísa Arnardóttir skrifar
Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, Magnús Orri Arnarson, og Halla Tómasdóttr, forseti Íslands.
Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, Magnús Orri Arnarson, og Halla Tómasdóttr, forseti Íslands. Ruth Ásgeirsdóttir

Magnús Orri Arnarson er handhafi Hvatningarverðlauna ÖBÍ réttindasamtaka árið 2025. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, afhenti honum verðlaunin við hátíðlega athöfn á Hótel Reykjavík Grand í dag.

„Mamma, ég gat þetta,“ voru fyrstu orð Magnúsar Orra eftir að niðurstaða dómnefndar var kynnt. í tilkynningu ÖBÍ segir að hann hafi sagst bæði ánægður og þakklátur. Verðlaunin væru mikill heiður fyrir sig sem kvikmyndaframleiðanda og þáttagerðarmann.

„Þetta sýnir að fatlað fólk getur gert hvað sem er,“ er haft eftir Magnúsi Orra í tilkynningu frá ÖBÍ um verðlaunin. 

„Ég byrjaði í kvikmyndagerð árið 2009 eftir að ég keppti á mínum fyrstu heimsleikum, Special Olympics. Ég fékk tækifæri til að gera kynningarmyndband um leikana og þannig byrjaði boltinn að rúlla. Ég er ofboðslega þakklátur fyrir öll þau tækifæri sem ég hef fengið. Takk fyrir fatlað fólk. Við getum gert allt sem við viljum.“

Frá afhendingu verðlaunanna í dag. ÖBÍ

Í tilkynningu kemur einnig fram að Magnús Orri hafi komið víða við þótt hann sé rétt að byrja á sínu sviði. Hann hafi nýlega gefið út heimildarmyndina Sigur fyrir sjálfsmyndina þar sem keppendum á heimsleikum Special Olympics var fylgt eftir. Myndin verður sýnd í Mannréttindahúsinu á morgun klukkan 10.

Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir var kynnir hátíðarinnar en hún fékk verðlaunin fyrir ári, ásamt þeim Sigfúsi Sveinbjörnssyni og Agnari Jóni Egilssyni.

Eftirfarandi voru einnig tilnefnd til verðlaunanna og fengu viðurkenningu: Hákon Atli Bjarkason fyrir að vera frábær fyrirmynd og stuðla að inngildingu ungs fatlaðs íþróttafólks. Listvinnzlan fyrir brautryðjendastarf á sviði listsköpunar fatlaðs fólks og fjölgun atvinnutækifæra og síðast Sigurður Hólmar Jóhannesson fyrir að lyfta grettistaki í málaflokki fatlaðra barna og barna með sjaldgæfa sjúkdóma.

Málefni fatlaðs fólks Kvikmyndagerð á Íslandi Bíó og sjónvarp

Tengdar fréttir

Bein útsending: Hvatningarverðlaun ÖBÍ

Hvatningarverðlaun ÖBÍ réttindasamtaka verða veitt á Grand hóteli í dag, á alþjóðadegi fatlaðs fólks. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, mun veita verðlaunin.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.