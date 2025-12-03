Fjórir erlendir ríkisborgarar hafa verið handteknir vegna stórfellds fíkniefnainnflutnings í tveimur aðskildum málum í tengslum við komu Norrænu til Seyðisfjarðar. Það tók tollgæslu marga klukkutíma að finna efnin sem voru kyrfilega falin í bílum. Aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að samfélagið verði að staldra við og spyrja sig af hverju eftirspurnin eftir fíkniefnum sé svona mikil.
Við sögðum frá því í síðustu viku að toll- og löggæsla hefðu aldrei lagt hald á annað eins magn fíkniefna með Norrænu á Seyðisfirði og í ár.
Alls hafa fimm stórfelld mál komið þar upp í ár og tvö þeirra, í síðasta mánuði. Í öðru þeirra var lagt hald á 53 kíló af hassi og í hinu níu lítra af kókaínvökva. Efnin voru kyrfilega falin í alls konar leynihólfum í tveimur bílum. Það tók tollgæslu marga klukkutíma að finna efnin og þurfti að búta bílana niður.
Páll Svansson aðstoðaryfirtollvörður segir um tvö aðskilin mál að ræða, einn hafi verið handtekinn í öðru þeirra og þrír í hinu. Mennirnir eru allir erlendir ríkisborgarar og virðast ekki hafa nein tengsl við Ísland. Þeir hafa setið í gæsluvarðhaldi frá því málin komu upp, en það rennur út í þarnæstu viku. Páll segir bæði málin afrakstur mjög góðrar samvinnu lögregluliða á höfuðborgarsvæðinu og Austurlandi og Tollgæslunnar. Embættin hafi jafnframt notið aðstoðar lögreglunnar á Norðurlandi eystra og sérsveitar ríkislögreglustjóra við aðgerðir í fyrrnefndum málum.
„Það á enn eftir að dæma í þessum málum,“ segir Páll.
Páll bendir einnig á þriðja málið sem kom upp á árinu í tengslum við komu Norrænu þar sem met var slegið.
„Við fundum sögulegt magn af ketamíni í bíl í september sem var að koma úr Norrænu eða fimmtán kíló, það er þrisvar sinnum meira en stærsti fundur okkar fram að því. Þá fundum við fimm kíló af MDMA í sama bíl. Hólfin fyrir efnin voru vel tæknilega vel útfærð í bílnum,“ segir Páll.
Ævar Pálmi Pálmason aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að aldrei hafi jafn mörg stórfelld mál komið upp á landinu sem tengjast fíkniefnainnflutningi.
„Það er alls staðar aukning á haldlögðum fíkniefnum, hjá okkur, á Keflavíkurflugvelli og í tengslum við komu Norrænu,“ segir Pálmi.
Hann segir að helsta efnið sem nú sé lagt hald á sé kókaín en líka önnur efni. Ævar segir að góð samvinna milli lög- og tollgæslu hafi skilað góðum árangri en fleira komi til.
„Við erum líka að velta fyrir okkur þessu gríðarlega framboði. Það hlýtur að þýða að hér sé mikil eftirspurn. Samfélagið þarf að spyrja sig af hverju eftirspurnin eftir hörðum og dýrum fíkniefnum er svona mikil. Þetta eru gríðarlega hættuleg efni og neysla á þeim hefur afar miklar afleiðingar fyrir þá sem neyta þeirra og samfélagið í heild,“ segir Ævar.