Ekkert verður af áttafréttum

Ríkisútvarpið hefur fallið frá ákvörðuninni um að færa útsendingartíma sjónvarpsfrétta. Til stóð að sjöfréttir yrðu sendar út klukkan átta. Fréttastjóri segir boðaðar breytingar stjórnvalda á auglýsingasölu miðilsins hafi haft áhrif á ákvörðunina.
Í dag tilkynnti fréttastofa Ríkisútvarpsins að fréttir, íþróttir og veður fá nýtt útlit í sjónvarpinu í tilefni af 95 ára afmæli Ríkisútvarpsins. Þá segir að til skoðunar hafi verið að breyta útsendingartíma sjónvarpsfrétta en fallið hefur verið frá þeim áformum.
Í apríl tilkynnti fréttastofa RÚV að fréttatími sjónvarps, sem er núna klukkan sjö, yrði færður til klukkan átta. Sömuleiðis myndu tíufréttir heyra sögunni til. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn klukkan tíu var lesinn þann 1. júlí.
Seinkun fréttatímans klukkan sjö átti að taka gildi 24. júlí, eftir að EM kvenna í fótbolta lyki. Hins vegar var ákveðið að seinka seinkuninni þar sem ekki hefði tekist að klára nauðsynleg verkefni tengd breytingunni fyrir sumarfrí.
„Þetta reyndist stærri og erfiðari ákvörðun innanhúss heldur en við gerðum ráð fyrir þar sem við lentum í smá vandræðum með dagskrársetningu á öðrum tíma,“ segir Heiðar Örn Sigurfinnsson, fréttastjóri RÚV, í samtali við fréttastofu.
Þá hafi einnig spilað inn í óvissa með rekstur Ríkisútvarpsins þar sem stjórnvöld hafi boðað breytingar á auglýsingasölu miðilsins.
Staða fjölmiðla á Íslandi hefur verið til umræðu undanfarna mánuði. Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, hyggst kynna nýjan aðgerðapakka í þágu fjölmiðla í þessari viku sem viðbrögð við aukinni alþjóðlegri samkeppni og tæknibreytingum.
„Við endanlega ákváðum að falla frá þessu vegna þess að það er svo mikil óvissa uppi um áhrifin sem þetta myndi hafa á áhorf og öll óvissa er erfið í rekstri. Það var komið á þann tímapunkt að við þyrftum að draga úr þessari óvissu þegar við vorum að plana næsta ár,“ segir Heiðar Örn.
Hann áréttar að um endanlega ákvörðun sé að ræða. Hugmyndin hafi verið slegin út af borðinu.