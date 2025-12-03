Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. desember 2025 13:48 Fjórir hafa verið handteknir. Lögreglan Tvö umfangsmikil fíkniefnamál eru til rannsóknar hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir sitja í gæsluvarðhaldi vegna málanna. Um er að ræða tvö aðskilin mál. Í öðru þeirra var lagt hald á 53 kíló af hassi en í hinu níu lítra af kókaínvökva. Bæði var falið í bílum sem komu til landsins í Seyðisfirði með Norrænu. Bílarnir tveir voru báðir eltir af lögreglu og voru fjórir handteknir í framhaldinu, þrír í öðru málinu en einn í hinu. Um er að ræað erlenda ríkisborgara sem ekki nein tengsl við Ísland. Þeir hafa allir setið í gæsluvarðahldi frá því málin komu upp en samkvæmt fréttatilkynningu frá lögreglunni rennur gæsluvarðhaldið út í næstu viku. Bæði málin voru unnin í samvinnu við lögregluliða á höfuðborgarsvæðinu, Austurlandi og Tollgæslunnar. Þá aðstoðaði einnig lögreglan á Norðurlandi eystra og sérsveit ríkislögreglustjóra. Í viðtali við Vísi sagði Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn Lögreglustjórans á Austurlandi að handlagningar á Seyðisfirði í tengslum við Norrænu hafa verið talsvert fleiri en síðustu ár. „Það er fjöldinn sem vekur athygli hér hjá lögreglunni á Austurlandi í samanburði við síðustu ár. Í flestum tilvikum finnast efnin í ökutækjum á leið úr eða við Norrænu,“ sagði Kristján. Fréttin hefur verið uppfærð. Lögreglumál Fíkn Smygl Fíkniefnabrot Mest lesið Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag Innlent Fljótagöng sett í forgang Innlent Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Innlent Vill alla Sómala á brott: „Landið ykkar er glatað og við viljum þá ekki í okkar landi“ Erlent Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Innlent Þorgerður mætt en söguleg fjarvera Rubio vekur furðu Erlent Sakar ráðherra um svik og kjördæmapot í samgönguáætlun Innlent Vilja koma á óhollustuskatti Innlent Hefja aftur leit að MH370 Erlent Gervigreindin hughreysti ferðamann sem björgunarsveit kom til bjargar Innlent Fleiri fréttir Forsætisráðherra segir engum hyglað með breyttu plani „Mikilvægt að skrifa ekki undir neitt nema vita hvað það er“ Samgönguáætlun „gífurleg vonbrigði“ fyrir Múlaþing Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Fljótagöng í forgang og Seðlabanki endurmetur greiðslubyrði Fangar fái von eftir afplánun Breytingar á Kristnesi: Þyngir róðurinn sem sé nú þegar verulega þungur Bein útsending: Hvatningarverðlaun ÖBÍ Fljótagöng sett í forgang Bein útsending: Kynna samgönguáætlun og stofnun innviðafélags Gervigreindin hughreysti ferðamann sem björgunarsveit kom til bjargar Sakar ráðherra um svik og kjördæmapot í samgönguáætlun Á fjórða hundrað erlendra fanga frá 56 löndum afplánað á Íslandi frá 2020 Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag Gera ráð fyrir 3,4 milljarða rekstrarafgangi A-hluta Handteknir við að sýsla með þýfi Vilja koma á óhollustuskatti Fjárlaganefnd upplýsir um næstu verkefni í vegagerð Þota hreinsaði nánast upp biðlista í Egilsstaðafluginu Lengsta goshléið frá upphafi hrinunnar „Vona að við sjáum eitthvað á þessum nótum í kosningunum“ Menningarráð vill lundabyggð í gömlu selalaugina Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Glæný könnun, oddvitar í beinni og óhollustuskattur Lögmaðurinn áfram í varðhaldi „Virðulegi forseti, ég segi bara Jesús Kristur“ Ekki fallist á að Haukur Ægir hafi reynt að myrða „skutlarann“ Ökumaður og farþegi á gjörgæslu Um vikutöf á tæmingu djúpgáma vegna bruna sorphirðubíls Mætti til Íslands með tvö kíló af kókaíni í bakpoka Sjá meira