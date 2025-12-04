Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, segir stefnt að því að opna meðferðarheimilið Lækjarbakka í Gunnarsholti um áramótin og að ráðuneytið muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að það opni á réttum tíma.
Á meðferðarheimilinu verða átta pláss fyrir drengi í langtímameðferð. Guðmundur Ingi segir að þegar þessir drengir komist þar inn losni um í öðrum úrræðum. Meðferðarheimilið var áður rekið ó Geldingalæk á Rangárvöllum en var lokað vegna myglu.
Guðmundur Ingi segir að það þurfi að taka á þessum málaflokki og koma þeim í góðan farveg.
„Það þarf virkilega að taka á þessum málum. Þetta eru alvarleg mál og við munum fylgja þeim vel eftir,“ segir hann og að um leið og búið verður að opna Gunnarsholt verði Stuðlar teknir og svo farið í Garðabæinn þar sem á að byggja nýtt meðferðarheimili.
Fyrst var tilkynnt um opnun meðferðarheimilis í Garðabæ árið 2018 en framkvæmdir eru enn ekki hafnar en meðal annars hefur verið deilt um kostnað vegna byggingaréttar- og gatnagerðargjalda.
Guðmundur Ingi segir það á lokametrunum og það eigi að liggja fyrir innan nokkurra vikna hvernig samkomulag verði gert um vegaframkvæmdir og gatnagerðagjöld. Þegar það liggi fyrir verði vinna hafin við að koma meðferðarheimilinu í byggingu.
Guðmundur Ingi telur að þegar þetta er komið í lag verði staða málaflokksins í góðum málum og á réttri leið.
Bróðursonur 18 ára drengs sem lést í nóvember gagnrýndi í Bítinu á Bylgjunni í gær úrræðaleysi í málaflokknum og sagðist telja að ef bróðursonur hans hefði fengið rétta aðstoð tímanlega hefði verið hægt að koma í veg fyrir andlát hans.
Guðmundur Ingi segist hafa mikinn skilning á því að staða barna sem þurfa á þessari aðstoð að halda, og foreldrum þeirra, sé erfið.
„Ég skil að þau séu skelfingu lostin, en eins og ég segi, við munum gera allt sem við getum til að hjálpa þessum börnum.“
Fíknivandi ungs fólks hefur áhrif á allt samfélagið sem þarf að fara að vakna og bregðast við. Þetta segir ungur maður sem glímt hefur við fíkn, það gangi ekki að úrræðum fari fækkandi á meðan vandinn vex.
Umboðsmaður barna segir stöðuna í meðferðarkerfinu vera grafalvarlega og ítrekar að gæta skuli varúðar þegar valdi er beitt. Starfsmaður Stuðla er með stöðu sakbornings vegna meintrar árásar innan meðferðarheimilisins.
Lögreglan hefur aldrei þurft að leita að eins mörgum börnum og í ár. Lögreglumaður sem sinnir þessum verkefnum segir ráðaleysi ríkja í málaflokknum og nú verði ráðamenn að opna augun fyrir vandanum. Mæður lýsa honum sem bjargvætti.