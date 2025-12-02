Fyrrverandi utanríkismálastjóri ESB handtekinn Kjartan Kjartansson skrifar 2. desember 2025 13:13 Langir skuggar við Berlaymont-bygginguna sem hýsir meðal annars utanríkisþjónustu Evrópusambandsins í Brussel. Svo virðist sem að myrkaverk hafi verið framin þar í tengslum við útboð fyrir nokkrum árum. Vísir/EPA Federica Mogherini, fyrrverandi utanríkismálstjóri Evrópusambandsins, er sögð ein þriggja einstaklinga sem voru handteknir í aðgerðum belgísku lögreglunnar í dag. Húsleit var einnig gerð hjá utanríkisþjónustu sambandsins en aðgerðirnar eru sagðar tengjast rannsókn á meintu misferli í útboði. Húsleit var einnig gerð hjá Evrópuháskólanum í Brugge og á heimilum nokkurra einstaklinga, að sögn embættis saksóknara Evrópusambandsins. Embættið nafngreindi ekki þá handteknu en AFP-fréttaveitan hefur eftir heimildum sínum að Mogherini sé á meðal þeirra. Hún er núverandi rektor Evrópuháskólans. Aðgerðirnar tengjast rannsókn á svonefndum diplómataskóla Evrópusambandsins sem þjálfar unga erindreka og misferli með fjármuni sambandsins í tengslum við útboð vegna starfsemi hans. Utanríkisþjónusta ESB bauð þjálfunarverkefnið út fyrir tímabilið 2021 til 2022 og hlaut Evrópuháskólinn hnossið. Saksóknaraembættið segist hafa „sterkar grunsemdir“ um að útboðsferlið hafi ekki verið í samræmi við samkeppnislög. Þannig sé rökstuddur grunur uppi um að fulltrúar Evrópuháskólans hafi fengið pata af kröfunum sem gerðar yrðu til verktaka áður en verkefnið var boðið út. Rannsóknin beinist einnig að því hvort að háskólinn hafi haft ástæðu til að ætla að hann fengi verkefnið, jafnvel áður en útboðið var auglýst. Blaðið Politico hefur eftir háttsettum embættismanni hjá ESB að rannsókn á útboðinu hafi verið hafin áður en Kaja Kallas, núverandi utanríkismálastjóri sambandsins, tók við embætti. Evrópuháskólinn býður upp á undirbúningsnám fyrir íbúa aðildarríkja sambandsins sem hyggja á feril innan evrópska stjórnkerfisins. Evrópusambandið Belgía Erlend sakamál Mest lesið Gekk út af fíknigeðdeild og fannst látinn sólarhring síðar Innlent Alvarlegt umferðarslys á Suðurstrandarvegi Innlent Sagði hvern sem er hafa getað fyllt BMW-inn af kókaíni Innlent Var að horfa á þátt í farsímanum á meðan hann ók Innlent „Pavarotti á ís“ vekur reiði ekkju stórsöngvarans Erlent „Öll kosningaloforð eru svikin“ Innlent Bjóða Rússum flotastöð við Rauðahafið Erlent Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Innlent Borgaði sig fyrir kirkjuna að breyta um merki Innlent Segir Pokrovsk geta orðið stökkpall lengra inn í Úkraínu Erlent Fleiri fréttir Húsleit gerð hjá utanríkisþjónustu ESB vegna meints misferlis Sparka Hitler-eftirhermu úr Valkosti fyrir Þýskaland Íhuga að banna stjórnmálaflokkum að taka við rafmyntum Forstjórar Volvo og Polestar vara við frestun „Pavarotti á ís“ vekur reiði ekkju stórsöngvarans Trump sagður hafa sett Maduro afarkosti Segir Pokrovsk geta orðið stökkpall lengra inn í Úkraínu Bjóða Rússum flotastöð við Rauðahafið Viðurkenna umdeilda árás en fría Hegseth ábyrgð Adolf ekki lengur Hitler Annar sonur „El Chapo“ sagður ætla að játa brot sín Fleiri en þúsund látnir vegna gífurlegra flóða Krefjast svara um fyrirskipanir Hegseth varðandi bátaárásirnar Yfirvöld í Georgíu grunuð um efnavopnanotkun gegn mótmælendum Fundurinn afkastamikill en mikið verk fyrir höndum Biður forsetann um náðun Sundruð Evrópa ekki náð að styðja nægilega vel við Úkraínu Norskt fyrirtæki veðjar á rafknúna sjóflugvél Tæplega tvö hundruð látnir eftir hamfaraveður Fjórir látnir eftir skotárás í barnaafmæli Eitt vinsælasta leikskáld Breta látið Úkraínumenn skutu á olíuskip Rússa í Svartahafi Íslendingur í Hong Kong: „Reiðin mun koma“ Líta eigi á lofthelgi Venesúela sem lokaða Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Tugir látnir eftir flóð í Taílandi og Indónesíu Starfsmannastjóri Selenskís segir af sér Í varðhaldi í Þýskalandi vegna Nord Stream-skemmdarverka Sex til tólf ár í fangelsi fyrir hrottalegt morð með hníf, öxi og sveðju Rannsaka aftöku hermanna á tveimur mönnum í Jenín Sjá meira