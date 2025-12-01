Siggi Raggi fetar í fótspor Gauja Þórðar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. desember 2025 21:57 Sigurður Ragnar Eyjólfsson boðinn velkominn til Runavíkur. NSÍ Sigurður Ragnar Eyjólfsson er kominn með nýtt þjálfarastarf en hann hefur tekið við þjálfun færeyska liðsins NSÍ úr Runavík. NSÍ segir frá ráðningu sinni á miðlum sínum og að um eins árs samning sé að ræða. NSÍ endaði í þriðja sæti deildarinnar í ár og komst í Evrópukeppni. Liðið átti einnig markakóng deildarinnar í Klæmint Andrasson Olsen, sem er fyrrum leikmaður Breiðabliks. Klæmint skorai 26 mörk í 27 leikjum. NSÍ vann færeyska meistaratitilinn í fyrsta og eina skiptið árið 2007 en síðasti stóri bikar félagsins kom í hús árið 2017 þegar liðið var færeyskur bikarmeistari. Sigurður Ragnar verður ekki fyrsti íslenski þjálfarinn hjá NSÍ því Guðjón Þórðarson þjálfaði liðið árið 2019. Þetta er fyrsta þjálfarastarf Sigurðar síðan hann hætti sem þjálfari Keflavíkur árið 2023. Hann hafði áður þjálfað karlalið ÍBV og verið aðstoðarþjálfari hjá norska félaginu Lilleström. Sigurður þjálfaði einnig íslenska kvennalandsliðið í sjö ár og var þjálfari hjá bæði kínverska kvennaliðinu Jiangsu Suning sem og kínverska kvennalandsliðinu. Færeyski boltinn Mest lesið „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Bakslag á fyrstu æfingunni í Dortmund Handbolti Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Íslenski boltinn Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Fótbolti Undirbýr Liverpool líf án Salah? Enski boltinn Hótað lífláti eftir mistökin Formúla 1 Pot í augun hans í bardaga kallaði fram sjaldgæfan sjúkdóm Sport Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Fleiri fréttir Þurftu að teipa bikarinn eftir fagnaðarlætin 38 ára gamall Vardy í markastuði í Seríu A Arsenal að fá Arnar og Bjarka þeirra í Ekvador Siggi Raggi fetar í fótspor Gauja Þórðar Réðust á sína eigin leikmenn Hjálpaði liði sínu að vinna fyrsta titilinn síðan löngu áður en hann fæddist Andre Onana skilinn eftir heima Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Ajax segir það algjört hneyksli hvað stuðningsmenn félagsins gerðu „Ég vil ekki vera Lionel Messi“ Baðst afsökunar á hómófóbísku orðavali á fyrsta fundi Undirbýr Liverpool líf án Salah? Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri Sjá meira