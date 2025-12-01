Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. desember 2025 19:03 Logi Tomasson og félagar í Samsunspor misstu frá sér mikilvæg stig í blálokin. Getty/Ahmad Mora Logi Tómasson og félagar hans í Samsunspor töpuðu stigum á heimavelli í tyrknesku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Samsunspor var yfir í 75 mínútur í leiknum en varð á endanum að sætta sig við 1-1 jafntefli á móti Alanyaspor. Þetta var fyrsti leikur liðsins eftir 2-2 jafntefli á móti Breiðabliki á Laugardalsvellinum í síðustu viku. Í kvöld líkt og þá fékk tyrkneska liðið á sig jöfnunarmark. Alanyaspor skoraði jöfnunarmark sitt í uppbótartíma leiksins og stuttu síðar var leikmaður Samsunspor rekinn af velli með rautt spjald. Logi spilaði allan leikinn og fékk gult spjald á 69. mínútu. Logi átti fínan leik, bjó til tvö færi fyrir liðsfélaga sína og 93 prósent sendinga hans heppnuðust eða 42 af 45. Hann vann líka boltann sjö sinnum. Liðsfélagi hans Joe Mendes fékk rauða spjaldið. Mark liðsins skoraði Anthony Musaba á 15. mínútu. Samsunspor er í fimmta sæti eftir þetta jafntefli sem var það þriðja í röð í öllum keppnum. Alanyaspor er í tíunda sæti. Tyrkneski boltinn Mest lesið „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Íslenski boltinn Undirbýr Liverpool líf án Salah? Enski boltinn Hótað lífláti eftir mistökin Formúla 1 Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Fótbolti Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Baðst afsökunar á hómófóbísku orðavali á fyrsta fundi Fótbolti Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport Fleiri fréttir Andre Onana skilinn eftir heima Logi og félagar náðu ekki að hrista af sér vandræðin í Laugardalnum Barcelona-leikmaður í leyfi vegna andlegrar heilsu sinnar Sheffield Wednesday fær aftur refsingu og er nú með mínus tíu stig Ajax segir það algjört hneyksli hvað stuðningsmenn félagsins gerðu „Ég vil ekki vera Lionel Messi“ Baðst afsökunar á hómófóbísku orðavali á fyrsta fundi Undirbýr Liverpool líf án Salah? Jasmín kom til að vinna titla og er farin frá Val Arsenal minnti á Víking: „Ég elska svona mörk“ Fantasýn: Flaug upp töfluna og fékk „jólabónus“ Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Messi og félagar í úrslit MLS í fyrsta sinn Sjáðu endurkomusigur Sunderland og öll mörk gærdagsins Sjá meira