Ókyrrð í lægri flughæðum raskar innanlandsfluginu Kristján Már Unnarsson skrifar 1. desember 2025 21:00 Tómas Dagur Helgason, flugrekstrarstjóri Norlandair. Lýður Valberg Sveinsson Aflýsa þurfti fyrsta áætlunarflugi í sögu Norlandair til Vestmannaeyja í dag vegna hvassviðris. Allt innanlandsflug féll niður í gær vegna ókyrrðar í lofti og í dag hefur aðeins tekist að fljúga frá Reykjavík til Akureyrar og Bíldudals. Rétt fyrir fréttir stóðu þó vonir til að Egilsstaðir myndu einnig opnast í kvöld. Í fréttum Sýnar mátti sjá níu sæta King Air-flugvél Norlandair sem átti að fara fyrsta flugið til Eyja í morgun. Flugmennirnir Kristinn Elvar og Daði Freyr Gunnarssynir áttu að fara fyrstu ferðina á grundvelli nýs ríkissamnings um niðurgreitt flug yfir háveturinn. „Það blæs einhverja 50-60 hnúta þar núna þannig að það verður eitthvað að bíða með það,“ sagði flugstjórinn Kristinn Elvar frammí flugstjórnarklefa. Kristinn Elvar Gunnarsson, flugstjóri hjá NorlandairLýður Valberg Sveinsson Þetta átti að verða sögulegur dagur fyrir Norlandair, fyrsta áætlunarflugið á vegum félagsins til Vestmannaeyja. En flugvélin komst hvergi. „Það er rétt. Og það er ekki hægt að segja að við höfum fengið fljúgandi start í orðsins fyllstu merkingu á Vestmannaeyjar. Það er svolítið hvasst úti í Eyjum og stefnir í að verði í allan dag. Þannig að ég er ekki bjartsýnn á að okkur takist að fara fyrstu ferðina í dag,“ sagði Tómas Dagur Helgason, flugrekstrarstjóri Norlandair. Reyndar var öllu innanlandsflugi aflýst í gær sem þýddi að 900 manns komust ekki leiðar sinnar með Icelandair, sem einnig neyddist til að fresta fyrstu ferðum í morgun. „Þær fóru ekki í morgun. En við náðum að koma Akureyri út núna áðan. Og svo er þetta spurning um Egilsstaði. Það er búið að aflýsa á Höfn og Ísafjörð í dag,“ sagði Sara Líf Snorradóttir, þjónustustjóri Icelandair á Reykjavíkurflugvelli, í viðtali í hádeginu. Sara Líf Snorradóttir, þjónustustjóri Icelandair á Reykjavíkurflugvelli.Lýður Valberg Sveinsson Ástæðan er veðurviðvörun, svokallað sigmet. „Veðurviðvörun sem er búin að liggja yfir síðan í gærmorgun,“ segir Kristinn flugstjóri. „Í þetta skipti er verið að vara við ókyrrð frá jörð og upp í einhver fimmþúsund fet, eða eitthvað slíkt, þar sem er mikil ókyrrð. Og það er ekki flogið í því og allra síst í svona fjalllendi eins og við erum að fljúga í,“ segir Tómas Dagur flugrekstrarstjóri. Um hádegisbil skánaði veðrið á Vestfjörðum og var grænt ljós gefið á Bíldudalsflug. „Við erum að fara á Bíldudal núna. Svo á Gjögur að vera á eftir. En það er svolítið hvasst þar og hálka á braut,“ sagði Tómas Dagur en svo fór að flugi á Gjögur var aflýst. Bíldudalsvélin í flugtaki á Reykjavíkurflugvelli í dag.Lýður Valberg Sveinsson Hjá Icelandair var verið að gera klárt fyrir næstu vél til Akureyrar en búið að fresta Egilsstaðaflugi fram á kvöld. En verða farþegar argir? „Nei, fólk skilur þetta. Það er öllu vant og tekur þessu bara með ró,“ sagði Sara Líf hjá Icelandair. Bíldudalsvélin var hins vegar ræst. „Við ætlum að láta reyna á þetta. Vindur er nánast beint á braut á Bíldudal og hærra skýjafar. Þannig að þetta er allt í lagi.“ -Heldurðu að það verði hristingur hjá farþegunum? „Það gæti verið örlítið, En við reynum að halda því alveg í lágmarki,“ segir flugstjórinn hjá Norlandair, Kristinn Elvar Gunnarsson, í frétt Sýnar sem sjá má hér: Fréttir af flugi Reykjavíkurflugvöllur Akureyrarflugvöllur Egilsstaðaflugvöllur Samgöngur Veður Vestmannaeyjar Vesturbyggð Mest lesið Bræður dæmdir fyrir að ráðast á Börk tuttugu árum eftir árásina á A. Hansen Innlent Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Innlent Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Innlent Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Innlent Dorrit rænd í Lundúnum Innlent Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Innlent Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Innlent Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Innlent Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Innlent Fleiri fréttir Ókyrrð í lægri flughæðum raskar innanlandsfluginu Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Dorrit, leit að bróður og pakkaflóð Miðflokkurinn áfram á flugi Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Viðrar hugmynd um að gera fullveldisdaginn að rauðum degi Þorgerður Katrín opnaði nýtt sendiráð í Madríd Hefðbundin fullveldisdagskrá forseta eftir óvenjulegar aðstæður í fyrra Bræður dæmdir fyrir að ráðast á Börk tuttugu árum eftir árásina á A. Hansen Krafa um íslenskukunnáttu á spítalanum eigi að tryggja öryggi sjúklinga Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Setja fyrirvara við vistun barna í brottfararstöð Hæstiréttur byrjaður á Instagram Upplifun gesta við Skógafoss verði margfalt betri Orkuskiptin gangi mun hægar en vonast var til Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Betra að skipta út gömlum seríum og ofhlaða ekki fjöltengin Tvö og hálft ár í fangelsi fyrir hraðbankaþjófnað og Hamraborgarmálið Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Kalla eftir hugmyndum fyrir 1100 ára afmæli Alþingis Nýju systurverki Friðarsúlunnar verði komið upp í Viðey Skortir upplýsingar um móðurmál og íslenskukunnáttu leikskólastarfsfólks Tilnefndu mann ársins 2025 Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Fjórir handteknir fyrir að dvelja ólöglega á landinu Hikuðu ekki þegar tækifærið gafst að opna verslun í Grindavík Dorrit rænd í Lundúnum Sjá meira