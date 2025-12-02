Stjörnur West End í London, The Barricade Boys, koma til Íslands á næsta ári í framhaldi af uppseldri tónleikaferð um Bretland og Bandaríkin og flyta Broadway Party sýningu sína á sviðinu í Eldborg í Hörpu. The Barricade Boys eru mest spennandi söngleikjasönghópur Bretlands um þessar mundir og setja sinn einstaka blæ á fjölbreytt þekkt lög þar sem þeir undirstrika sönghæfileika sína og bæta auk þess við kraftmikill sviðsframkomu þar sem þeir grínast mikið hver í öðrum.
Sveitin samanstendur af fjórum ungum söngvurum sem allir hafa komið fram í söngleiknum Les Misérables. Þeir koma nú í fyrsta sinn fram á Íslandi og með þeim á sviðinu í Hörpu verður Kerry Ellis sem er ein þekktasta söngkona West End. Hún hefur unnið til verðlauna fyrir hlutverk sitt sem Elphaba i hinum þekkta söngleikWickedá West End og Broadway auk þess að vera í aðalhlutverkinu í fjölda annarra söngleikja eins og Cats, Oliver, Miss Saigon, We Will Rock You og Les Misérables.
Kerry hefur unnið í mörg ár með Brian May, gítarleikara Queen, og saman hafa þau farið í fjölda tónleikaferðalaga um Bretland og meginland Evrópu. Brian lýsir Kerry sem ,,fallegustu rödd Bretlands."
Saman munu þessir frábæru flytjendur búa til magnaða kvöldskemmtun. Frá tilfinningaþrunga Les Misérables til upplífgandi samhljómsins í Jersey Boys og hækkandi kraftsins í Wicked munu The Barricade Boys og Kerry Ellis taka áhorfendur með í tónlistarferðalag sem er engu öðru líkt. Þegar við bætast margir af bestu popp- og rokksmellum allra tíma auk bestu sveiflu- og Motown laganna þá ertu með fullkomið Broadway partí.
Auk frábærra söngradda og flottra dansatriða hafa The Barricade Boys margar skemmtilegar sögur að segja frá tíma þeirra á sviðinu víða um heim auk þess sem þeir hafa komið fram í mörgum af stærstu söngleikjum á West End í London m.a. Mamma Mia, The Book of Mormon, Billy Elliott, The Phantom of the Opera, The Sound of Music, Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat auk margra fleiri. Þeir munu búa til frábæra stemmningu og skemmtilega nánd með íslenskum áhorfendum.
The Barricade Boys Broadway Party er hluti af tónleikaröð sem breska fyrirtækið Jamboree Entertainment framleiðir og haldin verður Hörpu á næsta ári. Tónleikaröðin hefst með The Legend of Springsteeen föstudaginn 20. febrúar og The Ultimate Eagles kvöldið eftir, þann 21. febrúar 2026. Þann 27. mars fagna The Definitive Rat Pack gullöld swingtónlistar með klassískum lögum eftir Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Junior. Þann 2. maí snýr Emilio Santoro, heimsmeistari Ultimate Evlis Tribute Artist 2024, aftur til Íslands vegna mikillar eftirspurnar með sýningu sína Emilio as Elvis.
The Barricade Boys Broadway Partí kemur í Hörpu aðeins eitt kvöld, laugardaginn 2. maí. Miðasala er hafin í gegnum Hörpu eða tix.is. Miðaverð er frá 5.990 kr. til 15.990 kr.