Himnesk rúmföt úr egypskri bómull Rúmföt.is 4. desember 2025 11:30 Björn Þór Heiðdal er eigandi Rúmföt.is. Magga saumakona saumar rúmföt úr flottustu sængurfataefnum í heimi. Rúmföt.is er eina sérverslun landsins sem sérhæfir sig í hágæða rúmfötum. Það má segja að verslunin sé arftaki Fatabúðarinnar sem margir lesendur kannast eflaust við. Rúmföt.is selur einnig lúxus dúnsængur, kodda og sérlega vönduð handklæði frá öllum heimshornum. „Verslunin á Nýbýlavegi 28 átti nýlega átta ára afmæli en þar á undan vorum við að selja þessar vörur í afgreiðslunni hjá Þvottahúsi A. Smith ehf.,“ segir Björn Þór Heiðdal, eigandi Rúmföt.is. Verslunin er opin virka daga milli kl. 11.30 og 18 og frá kl. 11-16 á laugardögum. Hjá Rumfot.is færðu hágæða rúmföt á sanngjörnu verði. „En það má segja að hugmyndin af búðinni hafi kviknað þar. Ég var farinn að taka eftir því að rúmfötin sem fólk var að koma með í þvottahúsið voru ekki lengur hágæða damask rúmföt eða dýrindis bómullarsatín heldur eitthvað allt annað. Þetta fór í taugarnar á mér svo ég bara ákvað að opna alvöru rúmfatabúð sem seldi aðeins hágæða rúmföt úr langþráða bómull.“ Damask eða satín. 300 eða 600 þráða. Þitt er valið. Flottari og betri rúmföt Það sem aðgreinir Rúmföt.is frá öðrum sem selja rúmföt á Íslandi er að verslunin er einfaldlega með flottari og betri rúmföt segir Björn. „Við erum sérverslun með sængurföt meðan aðrar verslanir eru að selja rúmföt með öðru. Einnig látum við framleiða rúmfötin sérstaklega fyrir okkur. 100% egypsk bómull. Við kaupum allt beint frá verksmiðjunni en ekki einhverjum heildsala eða milliliði. Þannig náum við að halda verðinu niðri og getum boðið fólki upp á vöru sem annars væri ekki seld á Íslandi.“ 400 þráða portúgölsk rúmföt úr langþráða egypskri Giza bómull. Íslenskar æðardúnsængur „Við erum sérstaklega stolt af því að geta boðið upp á íslenskar æðardúnsængur frá Sveinseyri við Tálknafjörð,“ segir Björn. „Hannes og Birna æðardúnbændur höfðu samband við mig fyrir ári síðan og báðu mig að selja fyrir sig sængur í búðinni. Hver sæng er síðan búin til eftir pöntun en einnig eigum við nokkrar á lager fyrir jólasveina sem eru að flýta sér að gefa í skóinn. Sængurnar eru alveg ótrúlega flottar og sennilega ekki hægt að kaupa flottari sængur í heiminum. Þú getur valið bæði þyngd og ytra byrði, silki eða bómullardamask. Gerist ekki flottara og svona sængur eru seldar til Japans og Bandaríkjanna fyrir bílverð en okkar verð til Íslendinga er mun hóflegra.“ Hannes og Birna eru æðardúnbændur frá Sveinseyri við Tálknafjörð sem framleiða æðardúnsængurnar sem rúmföt.is selur.. Rúmföt.is selur einnig sængur sem þau láta framleiða fyrir sig í Kína og Þýskalandi. „Þar sjáum við bæði frábær gæði og ennþá betri verð. Algjör lúxusvara sem fáar búðir á Íslandi geta keppt við. 580-800 grömm af anda- eða fyrsta flokks gæsadúni. Ekkert fiður, bara 100% dúnn sem tryggir alla þá eiginleika sem fólk vill hafa í lúxus dúnsængum. Ekki má gleyma koddunum sem við seljum en þeir hafa slegið í gegn hjá viðskipavinum okkar. 3ja laga koddar sem styðja vel við háls og líka eins hólfa koddar, þessir klassísku, sem fólk þekkir.“ Eigum yfir 200 tegundir af hágæða rúmfötum. Rúmföt frá Portúgal „Við vorum að fá nýja sendingu af hágæða rúmfötum frá Portúgal sem er með 100% egypskri Giza bómull,“ bætir Björn við. „En egypsk bómull er ekki bara egypsk bómull. Það eru til margar týpur af bómull sem hafa mismunandi eiginleika. Síðan eru margir að auglýsa egypska bómull sem er kannski blönduð en það er önnur saga.“ Íslensk æðardúnsæng frá Birnu og Hannesi á Sveinseyri í Tálknafirði. Hann segir alltaf gaman að finna nýja vefara og ný rúmföt til að selja í búðinni. „Rúmfötin eru 400 þráða og hvít í grunninn og síðan allskonar útgáfur með ásaumuðum borðum í nokkrum litum og líka tvær týpur með áprentuðu munstri. Gerist varla mikið flottara þó ég segi sjálfur frá.“ Magga elskar að sauma rúmföt úr ítölsku silkidamaski. Ítölsk lúxusrúmföt sem Magga saumar Magga saumakona saumar rúmföt úr flottustu sængurfataefnum í heimi sem þau kaupa frá Ítalíu frá færustu vefurum þar. „Magga hefur gríðarlega reynslu af því að sauma rúmföt og saumaði meðal annars fyrir Fatabúðina á sínum tíma en einnig fyrir búðirnar Höfnina, Erlu við Snorrabraut og Kristínu, en þær eru allar löngu farnar. Síðast fór Fatabúðin og eftir það hefur Magga eingöngu saumað dýrindis rúmföt fyrir okkur.“ Magga sagðist ætla að hætta þegar hún yrði 75 ára en sem betur fer hefur hún ekki staðið við það segir Björn. „Hún er ennþá hjá okkur nokkra tíma í viku og er svolítið eins og heimiliskötturinn, kemur og fer þegar henni hentar.“ DecoFlux frá Litháen. Áprentað satín og rennilás á sængurverum. Ný sending af 800 þráða áprentuðu bómullarsatíni Fram af þessu hefur Rúmföt.is boðið upp á 300 og 600 þráða áprentuð rúmföt og einlit 700 til 1000 þráða. „En fyrir þessi jól verður smá breyting á,“ segir Björn. „Við vorum nefnilega að fá nokkrar týpur af 800 þráða rúmfötum með áprentuðu mynstri. Ég er dálítið spenntur að sjá hvernig viðskiptavinir okkar taka þeim og hvort ég hafi valið rétt munstur. En það er stærsti höfuðverkurinn þegar maður kaupir inn rúmföt, litir og munstur. Þetta er virkilega flott vara sem engin er að selja á Íslandi og varla í Evrópu heldur. Allavega ekki í fínustu rúmfatabúðunum sem ég hef heimsótt, m.a. í Mílanó og París. En þessi rúmföt er með því mýksta sem þekkist og minna meira á silki en venjuleg bómullarrúmföt." Seljum Mullberry silkikoddaver á 6.900 krónur. Einnig rúmföt á 38.800 krónur. Rúmföt.is er til húsa við Nýbýlaveg 28 í Kópavogi. Verslunin er opin virka daga milli kl. 11.30 og 18 og frá kl. 11-16 á laugardögum. 