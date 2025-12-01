Menningar- og íþróttaráð Reykjavíkur hefur lagt til að undirbúningur verði hafinn að því að koma upp nýju systurverki Friðarsúlunnar í Viðey samkvæmt hugmyndum listakonunnar Yoko Ono.
Þetta var ákveðið á fundi ráðsins á föstudaginn þar sem sérstakur stýrihópur um aðgerðir í Viðey kynnti niðurstöður vinnu sinnar. Hópurinn leggur áherslu á að varðveita stöðu Viðeyjar sem friðsæls sögustaðar í hjarta borgarinnar en að jafnframt verði búið svo um hnútana að fleiri geti notið þess sem eyjan hefur upp á að bjóða, náttúrufegurðar, sögu og menningar.
Sömuleiðis er lagt til að fræðsluhlutverk eyjunnar verði eflt og að öll grunnskólabörn í borginni heimsæki eyjuna, aðgengismál verði bætt og mannvirkjum eyjunnar vel við haldið.
Hópurinn leggur til að undirbúningur verði hafinn við að koma upp systurverki Friðarsúlunnar sem vígð var 2007 og er ætlað að heiðra minningu látins eiginmanns listakonunnar Yoko Ono, það er Bítilsins John Lennon.
Umrætt systurverk nefnist „Friðarósk“ og er sömuleiðis verk listakonunnar Yoko Ono. Í skýrslu hópsins segir að hugmyndin að baki verkinu „Friðarósk“ (e. Peace House) sé áningarstaður fyrir gesti Viðeyjar þar sem varðveittar séu óskir almennings um heimsfrið.
„Allt frá 1996 hefur Yoko Ono boðið fólki að skrá óskir sínar á þar til gerð tré víða um heim og er verkið stöðugt í vinnslu. Óskirnar verða gerðar aðgengilegar í hinu nýja verki í Viðey sem staðsett yrði á fallegum útsýnisstað til íhugunar og upplifunar. Fyrirhugað er að verkið verði látlaust í útliti og hönnun, falli vel að og skerpi enn frekar á gildi Viðeyjar sem friðarstað í víðsjárverðum heimi. Friðarósk hefur alla burði til að verða áhugaverður áfangastaður í eynni,“ segir í skýrslu stýrihópsins.
Stýrihópurinn leggur sömuleiðis til að samstarf verði aukið við Höfða friðarsetur til að undirstrika boðskapinn um frið.
Borgarfulltrúarnir Skúli Helgason og Sabine Leskopf, Samfylkingu, Kjartan Magnússon Sjálfstæðisflokki og varaborgarfulltrúinn Stefán Pálsson skipuðu stýrihópinn.