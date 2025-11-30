Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, hefur beðið Isaac Herzog, forseta Ísraels, um að veita honum náðun. Netanjahú hefur verið fyrir rétti síðustu fimm ár vegna ákæru um mútur, svik og trúnaðarbrot.
Í myndskeiði sem Netanjahú birti sagðist hann frekar vilja sjá málið til enda en það væri ekki hægt í þágu hagsmuna þjóðarinnar.
Herzog hefur ekki tekið ákvörðun hvort hann hyggist náða forsætisráðherrann. Samkvæmt BBC ætlar hann að fá álit nokkurra embættismanna í dómskerfinu áður en hann tekur ákvörðun. Um sé að ræða óvenjulega beiðni sem hafi verulegar afleiðingar í för með sér. Ekki hefur komið fram hvenær ákvörðunin mun liggja fyrir.
Um þrjú aðskilin mál er að ræða. Það fyrsta kom upp árið 2020 þegar saksóknari sakaði hann um að taka við gjöfum, líkt og vindlum og kampavínsflöskum, frá valdamiklum viðskiptamönnum gegn greiðum. Í öðru máli er Netanjahú sagður hafa boðið fjölmiðli aðstoð við dreifingu efni þess gegn jákvæðri umfjöllun um sig sjálfan.
Í þriðja málinu á Netanjahú aftur að hafa verið á höttunum eftir jákvæðri umfjöllun. Saksóknari heldur því fram að hann hafi stutt reglugerð sem ísraelskt fjarskiptafyrirtæki hagnaðist á, gegn því að fyrirtækið myndi fjalla jákvætt um hann á fréttavef þess.
Netanjahú neitar sök í öllum málunum og hefur kallað þau nornaveiðar pólitískra andstæðinga hans.
Í áðurnefndu myndskeiði sagði Netanjahú að dómsmálið væri að búa til sundrung á erfiðum tíma landsins sem stæði frammi fyrir stórum verkefnum en jafnframt miklum tækifærum.
„Ég er viss um, eins og margir aðrir í landinu, að tafarlaus endir á réttarhaldinu myndi slá verulega á eldana og stuðla að víðtækri sátt, einhverju sem landið okkar þarfnast sárlega,“ sagði hann.
Donald Trump Bandaríkjaforseti styður forsætisráðherrann en fyrr í mánuðinum hvatti hann Herzog til að náða Netanjahú. Þá svaraði forsetinn að ef einhver óskaði eftir náðun þyrfti hann að undirbúa formlega umsókn.