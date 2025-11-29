Íslendingalið Norrköping féll með skömm Ingvi Þór Sæmundsson og Siggeir Ævarsson skrifa 29. nóvember 2025 18:49 Gervigrasið logaði. Twitter@SzwedzkaP Norrköping er fallið niður í sænsku B-deildina í fótbolta eftir markalaust jafntefli við Örgryte í umspili í dag. Örgryte vann fyrri leikinn á sínum heimavelli, 3-0, og leikur í úrvalsdeildinni á næsta tímabili. Stuðningsmenn Norrköping voru afar ósáttir við gang mála og stöðva þurfti leikinn undir lokin eftir að þeir köstuðu flugeldum inn á völlinn. Gervigrasið skemmdist og þá kviknaði í netinu svo að stoppa þurfti leikinn um langa hríð. Þegar leikurinn gat loks farið aftur af stað flaug aftur blys inn á völlinn nánast um leið og hann fór af stað og aftur þurfti að stoppa. Leikmenn fóru strax af velli og að lokum var ákveðið að tæma stúkuna af stuðningsmönnum heimamanna. Leikurinn gat þá klárast, fjórum og hálfum tíma eftir að hann hófst. The game between IFK Norrköping and Örgryte will now continue. The IFK Norrköping fans who were behind the goal have been forced to leave the stadium. pic.twitter.com/kwHPQEnOPk— 🇸🇪 (@SwedeStats) November 29, 2025 Tímabilið í ár hefur verið sorgarsaga hjá Norrköping. Liðið tapaði síðustu sex deildarleikjum sínum og endaði í 14. sæti. Norrköping þurfti því að fara í umspil til að halda sæti sínu í úrvalsdeildinni. Þar mætti liðið Örgryte sem lenti í 3. sæti B-deildarinnar. Örgryte vann fyrri leikinn með þremur mörkum gegn engu og því var ljóst að róður Norrköping yrði afar þungur í dag. Arnór Ingvi Traustason og Ísak Andri Sigurgeirsson voru í byrjunarliði Norrköping sem tókst ekki að skora, ekki frekar en Örgryte sem vann einvígið, 3-0 samanlagt. Jónatan Guðni Arnarsson kom inn á sem varamaður hjá Norrköping fyrir Arnór Ingva á 74. mínútu. Sænski boltinn Mest lesið Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Fótbolti Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Fótbolti Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Fótbolti Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Fótbolti Litli bróðir Stephen Curry til Golden State Körfubolti Fleiri fréttir Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Messi og félagar í úrslit MLS í fyrsta sinn Sjáðu endurkomusigur Sunderland og öll mörk gærdagsins Everton engin fyrirstaða fyrir Newcastle Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Íslendingalið Norrköping féll með skömm Andri Lucas á skotskónum í svekkjandi jafntefli Fjórir sigrar í röð hjá Börsungum Atli Sigurjónsson heim í Þór Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Mikael Egill lagði upp sigurmark Genoa Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Sjá meira