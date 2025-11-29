Fótbolti

Íslendingalið Norrköping féll með skömm

Ingvi Þór Sæmundsson og Siggeir Ævarsson skrifa
Gervigrasið logaði.
Gervigrasið logaði. Twitter@SzwedzkaP

Norrköping er fallið niður í sænsku B-deildina í fótbolta eftir markalaust jafntefli við Örgryte í umspili í dag. Örgryte vann fyrri leikinn á sínum heimavelli, 3-0, og leikur í úrvalsdeildinni á næsta tímabili.

Stuðningsmenn Norrköping voru afar ósáttir við gang mála og stöðva þurfti leikinn undir lokin eftir að þeir köstuðu flugeldum inn á völlinn. Gervigrasið skemmdist og þá kviknaði í netinu svo að stoppa þurfti leikinn um langa hríð.

Þegar leikurinn gat loks farið aftur af stað flaug aftur blys inn á völlinn nánast um leið og hann fór af stað og aftur þurfti að stoppa. Leikmenn fóru strax af velli og að lokum var ákveðið að tæma stúkuna af stuðningsmönnum heimamanna. Leikurinn gat þá klárast, fjórum og hálfum tíma eftir að hann hófst.

Tímabilið í ár hefur verið sorgarsaga hjá Norrköping. Liðið tapaði síðustu sex deildarleikjum sínum og endaði í 14. sæti.

Norrköping þurfti því að fara í umspil til að halda sæti sínu í úrvalsdeildinni. Þar mætti liðið Örgryte sem lenti í 3. sæti B-deildarinnar.

Örgryte vann fyrri leikinn með þremur mörkum gegn engu og því var ljóst að róður Norrköping yrði afar þungur í dag.

Arnór Ingvi Traustason og Ísak Andri Sigurgeirsson voru í byrjunarliði Norrköping sem tókst ekki að skora, ekki frekar en Örgryte sem vann einvígið, 3-0 samanlagt.

Jónatan Guðni Arnarsson kom inn á sem varamaður hjá Norrköping fyrir Arnór Ingva á 74. mínútu.

Sænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið