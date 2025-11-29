Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ákveðið að stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna um óákveðinn tíma í kjölfar þess að tveir þjóðvarðliðar voru skotnir í Washington-borg.
Á miðvikudagskvöld voru tveir þjóðvarðliðar skotnir skammt frá Hvíta húsinu í miðbæ Washington D.C. Sarah Beckstrom, tuttugu ára, lést af sárum sínum en Andrew Wolfe, 24 ára, liggur enn þungt haldinn.
Rahmanullah Lakanwal, 29 ára Afgani búsettur í Bandaríkjunum, er grunaður um árásina en hann liggur einnig á sjúkrahúsi eftir að hafa orðið fyrir skoti. Hann hefur verið ákærður fyrir manndráp og vopnaða líkamsárás með morðásetningi.
Í kjölfar árásarinnar fór Donald Trump Bandaríkjaforseti mikinn á samfélagsmiðlum og sagðist ætla að stöðva allan aðflutning fólks frá „þriðja heims ríkjum“.
Á fimmtudagsmorgun var öll afgreiðsla hælisumsókna frá Afganistan stöðvuð. Breska ríkisútvarpið greindi frá í morgun að afgreiðslur allra hælisumsókna hefðu verið stöðvaðar.
Haft er eftir Joseph Edlow, forstjóra útlendingastofnunar Bandaríkjanna, að afgreiðsla umsókna verði stöðvuð þar til ítarleg bakgrunnsskoðun hafi farið meðal allra hælisleitanda. Í færslu á Edlow segir hann að öryggi bandarískra þegna þurfi að vera fremst í forgangsröðuninni.
