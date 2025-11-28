Flensufaraldur skollinn á og styttist í sólmyrkvann mikla

Í hádegisfréttum fjöllum við um flensufaraldurinn sem nú gengur yfir landann.
Tuttugu og einn lá inni á spítala í síðustu viku og áttatíu og sex greindust með sjúkdóminn.
Einnig fjöllum við um undirbúning stjórnvalda fyrir almyrkvann á sólu sem verður sérstaklega vel greinanlegur hér á landi í sumar ræðum við Sævar Helga Bragason sem er afar spenntur.
Einnig verður rætt við framkvæmdastjóra verslunar og þjónustu en í dag er upp runninn einn mesti verslunardagur ársins.
Í sportinu verður fjallað um hinn frækna sigur körfuboltalandsliðsins á Ítölum í gærkvöldi.