Forráðamönnum argentínska knattspyrnusambandsins var lítið skemmt þegar leikmenn Estudiantes de la Plata þar í landi neituðu að standa heiðursvörð um nýkrýnda meistara Rosario Central. Rosario fékk afhentan nýjan meistaratitil með skömmum fyrirvara.
Umdeilt argentínskt knattspyrnusamband, AFA, hefur mikið hreyft við flóknu mótakerfi landsins á undanförnum árum. Athygli vakti til að mynda þegar sögufrægt lið River Plate féll úr efstu deild en reglubreytingar eftir fallið gerðu að verkum að liðið hélt sæti sínum vegna árangurs áranna á undan.
Fyrir viku síðan var Rosario Central afhentur argentínskur meistaratitill fyrir bestan samanlagðan árangur í tvískiptri deildinni - sem skiptist í Apetura-deildina fyrri hluta árs og Clausura-deildina síðari hlutann.
Aldrei áður hefur titillinn verið afhentur og ákvörðunin að útnefna Rosario sem besta lið landsins með skömmum fyrirvara á miðju tímabili vakti hörð viðbrögð víða um Argentínu.
Að deildarhluta Clausura loknum tekur við úrslitakeppni milli efstu liða deildarinnar. Rosario mætti Estudiantes í 16-liða úrslitum í vikunni þar sem argentínska knattspyrnusambandið skyldaði leikmenn Estudiantes til að standa heiðursvörð um nýja meistara landsins.
Leikmenn síðarnefnda liðsins stóðu téðan heiðursvörð en sneru baki í leikmenn Rosario er þeir gengu til vallar til að mótmæla aðgerðum knattspyrnusambandsins. Hæstráðendur þar tóku ekki vel í athæfið.
Juan Sebástian Verón, sem átti glæstan feril sem leikmaður með argentínska landsliðinu auk Lazio, Inter Milan og Manchester United á meðal annarra, er forseti uppeldisfélagsins Estudiantes. Hann var dæmdur í hálfs árs bann frá afskiptum af knattspyrnu.
Allir leikmenn liðsins voru þá dæmdir í tveggja leikja bann af AFA sem þeir þurfa að taka út á næstu leiktíð. Þeim leikjum verður dreift yfir tímabilið svo ekki séu allir í banni samtímis.
Estudiantes vann leikinn við Rosario og komst þannig í 8-liða úrslit Clausura. Liðið mætir Central Cordoba annað kvöld, þar sem Verón verður fjarverandi í stúkunni.