Sóttvarnarlæknir gegnir embætti landlæknis tímabundið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. nóvember 2025 14:45 Guðrún Aspelund sinnir embætti Landlæknis á meðan María Heimsdóttir er í veikindaleyfi. Samsett Guðrún Aspelund sóttvarnarlæknir hefur tekið tímabundið við embætti landlæknis. María Heimisdóttir landlæknir er farin í veikindaleyfi. Í tilkynningu frá Embætti landlæknis segir að frá og með 26. nóvember verði María Heimsdóttir landlæknir frá störfum vegna veikinda. Guðrún hefur verið skipuð landlæknir til 31. desember 2025. María, sem er fyrrverandi forstjóri Sjúkratrygginga, var skipuð í embætti landlæknis til fimm ára í lok febrúar. Hún tók við af Ölmu Möller sem lét af embættinu til að setjast á þing og varð síðar heilbrigðisráðherra. Guðrún Aspelund var ráðin sóttvarnarlæknir 1. september 2022 en hún var eini umsækjandinn um starfið. Hún tók við störfum af Þórólfi Guðnasyni.