„Eins og van­virðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“

Sindri Sverrisson skrifar
Baldur Sigurðsson var alls ekki hrifinn af ákvörðun Pep Guardiola í gær þegar hann gjörbreytti byrjunarliði Manchester City.
Pep Guardiola fékk á baukinn í Meistaradeildarmörkunum í gærkvöld eftir 2-0 tap Manchester City gegn Leverkusen á heimavelli. 

Spánverjinn gerði heilar tíu breytingar á sínu liði frá leiknum við Newcastle um helgina og fannst sérfræðingunum það jaðra við vanvirðingu.

City mistókst að skora í þriðja sinn á þessu tímabili og sagði Baldur Sigurðsson ljóst hver aðalástæðan fyrir því væri:

„Haaland skorar öll mörkin fyrir þá og hann byrjaði ekki inná. Hann reyndar kom inná eftir 65 mínútur og komst í færi of snemma, þegar hann var ekki kominn í neinn takt við leikinn. En það breytist samt mikið strax þegar Haaland kemur inn á,“ sagði Baldur en umræðuna má sjá hér að neðan.

„Það fer í taugarnar á mér að hann geri tíu breytingar á liðinu,“ sagði Baldur og hélt áfram:

„Þeir eiga heimaleik á móti Leeds í næstu umferð. Þeir eru ekki öruggir í topp átta í Meistaradeildinni og eiga Real Madrid í næsta leik þar. Þjálfararnir í ensku gera svona í deildabikarnum en að gera þetta í Meistaradeildinni finnst mér svo skrýtið. Þetta er eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð. Þeir fengu nákvæmlega það sem þeir áttu skilið eftir þessar tíu breytingar. Leverkusen er mjög gott lið sem hefur verið að rífa sig í gang síðustu vikur eftir að hafa skipt um þjálfara.“

Atli Viðar Björnsson tók undir þetta og sagði:

„Þetta er líka erfitt fyrir þá sem fá sénsinn. Tíu nýir og þá er einhvern veginn enginn í takti. Þetta verður alltaf stirt og þvingað. City er bara með tíu stig og þeir þurfa 16-17 til að komast í topp átta, sem þetta snýst um. Hann [Guardiola] er þá væntanlega búinn að sjá fyrir mér 6-7 stig í leikjunum þremur sem þeir eiga eftir.

Það sem er áhugavert líka er að City á heimavelli í Meistaradeildinni hefur verið algjört skrímsli. 23 leikir í röð án taps og unnu 20 af þeim en hann kastaði því út á hafsauga í kvöld.“

Meistaradeildarmörkin og Meistaradeildarmessan verða aftur á sínum stað á Sýn Sport í kvöld. Í Messunni er fylgst með öllu sem gerist samtímis og hefst hún klukkan 19:30 en kvöldið verður svo gert upp í Meistaradeildarmörkunum klukkan 22.

