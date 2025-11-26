„Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Sindri Sverrisson skrifar 26. nóvember 2025 12:48 Baldur Sigurðsson var alls ekki hrifinn af ákvörðun Pep Guardiola í gær þegar hann gjörbreytti byrjunarliði Manchester City. Sýn Sport Pep Guardiola fékk á baukinn í Meistaradeildarmörkunum í gærkvöld eftir 2-0 tap Manchester City gegn Leverkusen á heimavelli. Spánverjinn gerði heilar tíu breytingar á sínu liði frá leiknum við Newcastle um helgina og fannst sérfræðingunum það jaðra við vanvirðingu. City mistókst að skora í þriðja sinn á þessu tímabili og sagði Baldur Sigurðsson ljóst hver aðalástæðan fyrir því væri: „Haaland skorar öll mörkin fyrir þá og hann byrjaði ekki inná. Hann reyndar kom inná eftir 65 mínútur og komst í færi of snemma, þegar hann var ekki kominn í neinn takt við leikinn. En það breytist samt mikið strax þegar Haaland kemur inn á,“ sagði Baldur en umræðuna má sjá hér að neðan. Klippa: Meistaradeildarmörkin - Tíu breytingar Guardiola „Það fer í taugarnar á mér að hann geri tíu breytingar á liðinu,“ sagði Baldur og hélt áfram: „Þeir eiga heimaleik á móti Leeds í næstu umferð. Þeir eru ekki öruggir í topp átta í Meistaradeildinni og eiga Real Madrid í næsta leik þar. Þjálfararnir í ensku gera svona í deildabikarnum en að gera þetta í Meistaradeildinni finnst mér svo skrýtið. Þetta er eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð. Þeir fengu nákvæmlega það sem þeir áttu skilið eftir þessar tíu breytingar. Leverkusen er mjög gott lið sem hefur verið að rífa sig í gang síðustu vikur eftir að hafa skipt um þjálfara.“ Atli Viðar Björnsson tók undir þetta og sagði: „Þetta er líka erfitt fyrir þá sem fá sénsinn. Tíu nýir og þá er einhvern veginn enginn í takti. Þetta verður alltaf stirt og þvingað. City er bara með tíu stig og þeir þurfa 16-17 til að komast í topp átta, sem þetta snýst um. Hann [Guardiola] er þá væntanlega búinn að sjá fyrir mér 6-7 stig í leikjunum þremur sem þeir eiga eftir. Það sem er áhugavert líka er að City á heimavelli í Meistaradeildinni hefur verið algjört skrímsli. 23 leikir í röð án taps og unnu 20 af þeim en hann kastaði því út á hafsauga í kvöld.“ Meistaradeildarmörkin og Meistaradeildarmessan verða aftur á sínum stað á Sýn Sport í kvöld. Í Messunni er fylgst með öllu sem gerist samtímis og hefst hún klukkan 19:30 en kvöldið verður svo gert upp í Meistaradeildarmörkunum klukkan 22. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Tengdar fréttir Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Það voru skoruð glæsileg mörk í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld og nú má sjá þau á Vísi. Chelsea vann frábæran 3-0 sigur gegn Barcelona í stórleik kvöldsins þar sem átján ára vonarstjarna Brasilíu, Estevao, hélt áfram að minna á sig. 26. nóvember 2025 08:31 Mest lesið Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns Sport Fiskur og rauðvín í Barcelona í skugga sögusagna: „Best að segja sem minnst“ Handbolti Dæmd í langt bann fyrir að leyna því hvar hún væri Sport „Meira vesen fyrir manninn sem hefur ekki hoppað yfir símaskrá“ Sport Skjótur bati Janusar: „Tel mig heppinn að ekki hafi farið verr“ Handbolti „Það helsta sem ég sakna við Þýskaland“ Handbolti Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Enski boltinn Ætla að senda skýr skilaboð gegn Íslandi og gætu fengið vænan bónus Handbolti Dagskráin í dag: Arsenal gegn Bayern og Liverpool mætir PSV Sport Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Fótbolti Fleiri fréttir „Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Slot kennir sjálfum sér um eftir „fáránlegt“ gengi Skildu Ajax-menn eina eftir án stiga á botni Meistaradeildarinnar Flokkarnir fyrir HM-drátt: Leiðin gerð svo að fjögur bestu mætist seint Ronaldo slapp við bann á HM Theodór Elmar hættur hjá KR Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“ Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United „Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“ Íslensku stelpurnar hjá Inter báðar í liði umferðarinnar Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Hareide með krabbamein í heila Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Hörður á flugi og vann Hjört í slag um fjórða sæti Pep skammast sín og biðst afsökunar Sjá meira