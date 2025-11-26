Kaffispjall borgarstjórans Heiðu Bjargar Hilmisdóttur á Kjalarnesi í gær var aldrei auglýst sem íbúafundur fyrir Grafarvog og Kjalarnes þó að borgarstjóri heimsæki bæði hverfin þessa vikuna og viðburðurinn hafi verið öllum opinn.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Reykjavíkurborg vegna yfirlýsingar íbúasamtaka Grafarvogs í gær og fréttar Vísis en búasamtökin gagnrýndu í gær borgarstjóra og sögðu hann halda hverfafund í öðru hverfi til að forðast beint samtal við Grafarvogsbúa.
Í yfirlýsingunni frá Reykjavíkur segir að borgin vilji gjarnan koma því á framfæri að kaffispjall borgarstjóra í Klébergsskóla hafi verið auglýst sem hluti af hverfaheimsókn til Kjalarness í gær, þriðjudaginn 25. nóvember.
„Þessi viðburður var aldrei auglýstur sem íbúafundur fyrir Grafarvog og Kjalarnes þó vissulega sé borgarstjóri að heimsækja bæði hverfin þessa viku og viðburðurinn öllum opinn. Í dag, miðvikudaginn 26. nóvember mun borgarstjóri heimsækja fjölmarga staði í Grafarvogi og verður hún meðal annars á opnum félagsfundi Korpúlfa í Borgum klukkan 14.
Viðburðir á Hverfadögum Heiðu Bjargar borgarstjóra eru með ólíku sniði í hverju hverfi en hún tekur vel í allar óskir um fundi og segir sjálfssagt að skipuleggja opinn fund með Grafarvogsbúum og mun hann að sjálfssögðu verða auglýstur með góðum fyrirvara,“ segir í yfirlýsingunni.
Íbúasamtök Grafarvogs sendu frá sér yfirlýsingu vegna kaffispjalls borgarstjóra á Kjalarness þar sem sagði að Kjalarnes og Grafarvogur væru tvö aðskilin hverfi sem deili hvorki innviðum, samgöngum né samfélagslegri nálægð.
„Að halda íbúafund fyrir Grafarvogsbúa á Kjalarnesi er í reynd útilokandi fyrir stóran hluta íbúa, sérstaklega barnafólk, eldra fólk og þá sem treysta á almenningssamgöngur,“ sagði í yfirlýsingu íbúasamtakanna. Þá sagði að íbúarnir hafi ekki verið hræddir við að láta rödd sína heyrast, til að mynda í skipulagsmálum en þarsíðasta sumar mótmæltu íbúar Grafarvogs harðlega áformum borgarinnar um nýtingu lóða í helstu úthverfum borgarinnar og kölluðu þau „ofurþéttingu“.
„Það er því óhjákvæmilegt að spyrja sig hvort þessi tilhögun að halda fund fjarri Grafarvogi og án nægilegs aðdraganda sé meðvitað til að forðast beint samtal við íbúa hverfisins,“ sagði í yfirlýsingunni.
