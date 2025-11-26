Ríflega einn af hverjum fimm erlendum sérfræðingum sem hafa notið sérstakra skattafríðinda á grundvelli reglugerðar frá 2017 eru íslenskir ríkisborgarar sem fluttu aftur til Íslands eftir dvöl erlendis.
Með breytingu á lögum árum 2016 og reglugerð sem tók gildi í upphafi árs 2017 er kveðið á um frádrátt frá tekjum erlendra sérfræðinga við útreikning tekjuskatts. Þetta felur í sér að umræddir sérfræðingar greiða einungis tekjuskatt af 75% tekna sinna fyrstu þrjú árin í starfi að uppfylltum skilyrðum. Markmiðið með reglugerðinni var að laða hingað til lands sérfræðinga sem búa yfir þekkingu sem ekki er fyrir hendi hér á landi nema í litlum mæli.
Í ákvæði reglugerðarinnar er ekki gerð krafa um að sérfræðingur sem nýtur þessa frádráttar hafi erlent ríkisfang, heldur felst sömuleiðis í henni hvati fyrir íslenska sérfræðinga sem búsettir hafa verið erlendis í fimm ár eða lengur til að flytja aftur til Íslands.
Samkvæmt svari fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn Sæunnar Gísladóttur, varaþingmanns Samfylkingarinnar, hafa alls verið samþykktar umsóknir 1702 sérfræðinga frá því 1. janúar 2017 og til 1. nóvember í ár. Þar af voru samþykktar 364 umsóknir sérfræðinga sem eru íslenskir ríkisborgarar, eða um 21,3%.
Alls hafa þó borist fleiri umsóknir, en ríflega 80% allra umsókna hafa verið samþykktar.
„Frá 1. janúar 2017 til loka árs 2024 hefur matsnefnd um frádráttarrétt erlendra sérfræðinga borist um 1.450 umsóknir. Af þeim hafa 1.180 umsóknir eða um 81% þeirra verið samþykktar og þar af eru 318 vegna íslenskra ríkisborgara. Það sem af er ári 2025, sé miðað við 1. nóvember, hafa nefndinni borist 252 umsóknir, af þeim hafa 214 verið samþykktar eða um 85% og þar af eru 46 vegna íslenskra ríkisborgara. Íslenskir ríkisborgarar sem hafa fengið samþykki sem erlendir sérfræðingar í skattalegu tilliti frá árinu 2017 eru því 364, miðað við 1. nóvember 2025, en heildarfjöldi umsókna af öllum þjóðernum miðað við sama tíma er 1.702 umsóknir,” segir meðal annars í svari ráðherra.