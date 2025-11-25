Innlent

Stofna fé­lag til að ráðast í rann­sóknir í þágu Vestmannaeyjaganga

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Umræðan um göng milli meginlandsins og Vestmannaeyja hefur staðið í fjölda ára.
Félagið Eyjagöng ehf. hefur verið stofnað til að leiða jarðrannsóknir milli lands og Heimaeyjar vegna mögulegrar jarðgangagerðar. Forsvarsmaður verkefnisins segist hafa fengið góðar undirtektir frá bæði fyrirtækjum og sveitarfélögum vegna verkefnisins.

Á síðasta ári skilaði starfshópur á vegum innviðaráðuneytisins skýrslu um Vestmannaeyjagöng en helsta niðurstaðan þar var að þörf væri á ítarlegum jarðfræðirannsóknum áður en hægt væri að ákveða hvort slík göng væru fýsileg.

„Þetta er þannig að það er búið að skrifa margar skýrslur og fjallað oft um þetta, bæði á þingi og svo starfshópur á vegum síðasta samgönguráðherra, sem allir segja það sama, að þetta sé mögulegt en það þurfi frekari rannsóknir,“ segir Árni Sigfússon, forsvarsmaður nýstofnaða félagsins Eyjagöng ehf.

Til stendur að bora tvær holur, annars vegar við Kross í Landeyjum og hins vegar á Heimaey, með aðstoð sérfræðinga og Vegagerðarinnar. Að sögn Árna hafa viðeigandi sveitarfélög tekið vel í rannsóknina en þó eigi þau eftir að taka málið formlega fyrir. Einnig séu það fyrirtæki og einstaklingar sem standi að baki félaginu.

Í tilkynningu frá Eyjagöngum, sem Eyjafréttir greindu frá, segir að félagið hyggist afla tvö hundruð milljóna króna í fyrstu fjármögnunarlotu. Nú þegar liggi fyrir hlutafjárloforð sem nema rúmum hundrað milljónum. 

Þá er fyrirhugaður kynningarfundur um miðjan janúar þar sem verkefnið verður kynnt ítarlega og landsmönnum gefinn kostur á að skrá sig fyrir hlut í félaginu.

Vestmannaeyjar Jarðgöng á Íslandi

