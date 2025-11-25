Stofna félag til að ráðast í rannsóknir í þágu Vestmannaeyjaganga Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. nóvember 2025 17:57 Umræðan um göng milli meginlandsins og Vestmannaeyja hefur staðið í fjölda ára. Vísir/Vilhelm Félagið Eyjagöng ehf. hefur verið stofnað til að leiða jarðrannsóknir milli lands og Heimaeyjar vegna mögulegrar jarðgangagerðar. Forsvarsmaður verkefnisins segist hafa fengið góðar undirtektir frá bæði fyrirtækjum og sveitarfélögum vegna verkefnisins. Á síðasta ári skilaði starfshópur á vegum innviðaráðuneytisins skýrslu um Vestmannaeyjagöng en helsta niðurstaðan þar var að þörf væri á ítarlegum jarðfræðirannsóknum áður en hægt væri að ákveða hvort slík göng væru fýsileg. „Þetta er þannig að það er búið að skrifa margar skýrslur og fjallað oft um þetta, bæði á þingi og svo starfshópur á vegum síðasta samgönguráðherra, sem allir segja það sama, að þetta sé mögulegt en það þurfi frekari rannsóknir,“ segir Árni Sigfússon, forsvarsmaður nýstofnaða félagsins Eyjagöng ehf. Til stendur að bora tvær holur, annars vegar við Kross í Landeyjum og hins vegar á Heimaey, með aðstoð sérfræðinga og Vegagerðarinnar. Að sögn Árna hafa viðeigandi sveitarfélög tekið vel í rannsóknina en þó eigi þau eftir að taka málið formlega fyrir. Einnig séu það fyrirtæki og einstaklingar sem standi að baki félaginu. Í tilkynningu frá Eyjagöngum, sem Eyjafréttir greindu frá, segir að félagið hyggist afla tvö hundruð milljóna króna í fyrstu fjármögnunarlotu. Nú þegar liggi fyrir hlutafjárloforð sem nema rúmum hundrað milljónum. Þá er fyrirhugaður kynningarfundur um miðjan janúar þar sem verkefnið verður kynnt ítarlega og landsmönnum gefinn kostur á að skrá sig fyrir hlut í félaginu. Vestmannaeyjar Jarðgöng á Íslandi Mest lesið Lögmaður í haldi grunaður um skipulagða brotastarfsemi Innlent Fannst lifandi í kistu í líkbrennslu Erlent Ítalski baróninn lagði landeigendur Innlent Deilur barna leiddu til tilraunar til manndráps Innlent Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Innlent Þriðji framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrúnar ráðinn Innlent Upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis Innlent Helsti styrkleiki Íslands sé orðinn að veikleika og landið „freistandi skotmark“ Innlent Barnaverndarmál vekur umræður um óhefðbundinn lífstíl Erlent Noti heimilistæki, millifærslur og Alexu til að áreita og beita ofbeldi Innlent Fleiri fréttir Hefur ekki fengið starfsleyfi eftir fimm mánuði: „Þetta hefur lagst þungt á mig“ Sprenging í fíkniefnainnflutningi í gegnum Norrænu Stofna félag til að ráðast í rannsóknir í þágu Vestmannaeyjaganga Orð borgarstjórans dapurleg: „Skýrt dæmi þess hvernig vont skipulag getur skert lífsgæði“ Deilur barna leiddu til tilraunar til manndráps Þrjú göt fundust í sjókví í Reyðarfirði Ekið á barn á Ísafirði Reisa minnismerki um síðutogaraútgerð á Akureyri Treystir á að Norðurál borgi Lögmaður í haldi grunaður um skipulagða brotastarfsemi Þriðji framkvæmdastjórinn frá valdatöku Guðrúnar ráðinn Helsti styrkleiki Íslands sé orðinn að veikleika og landið „freistandi skotmark“ Afhjúpi hættuleg viðhorf til íslenskra fjölmiðla Vonbrigði með Norðurál og aðför að fjölmiðlafrelsi Ítalski baróninn lagði landeigendur Sendi yfirvöldum undirskriftir vegna Fjarðarheiðarganga Noti heimilistæki, millifærslur og Alexu til að áreita og beita ofbeldi Þúsundir barna á „alræmdum“ biðlistum í brotnu kerfi Upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis Óttast hópuppsögn sem samsvarar sextán þúsund höfuðborgarbúum Dæmi um að íslenskir áhrifavaldar mæli með fæðingu án aðstoðar Sjúkrahúsið geti ekki sinnt lögbundinni skyldu Lögreglan fylgdist með grunnskólum Stórhættuleg eiturlyf flæða til landsins í sögulegu magni Innflutningur á stórhættulegu efni eykst og gremja vegna bílastæða Símtalið hafi verið ábyrgðarlaust og óraunhæft Vilja koma á fót nýrri stofnun fyrir fólk sem þarf að sæta öryggisráðstöfunum Reistu vörðu til minningar um Sigurð Kristófer við slysstað Svakalegur lax á Snæfellsnesi „Við verðum að hafa þetta betur niðurnjörvað“ Sjá meira