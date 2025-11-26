„Krakkarnir taka okkur alltaf mjög vel þegar við mætum,” segir Sigurður Þór Elísson eldvarnarfulltrúi og varðstjóri hjá Slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar eftir vel heppnaða heimsókn í Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit, en árlegt eldvarnaátak Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna hófst á fimmtudag í síðustu viku með þeirri heimsókn.
Átakið nær til allra nemenda í þriðja bekk grunnskóla á landinu. „Það er alltaf spenna í loftinu þegar slökkviliðsbíll mætir í skólann, sérstaklega ef það fylgir með ævintýri og ný skemmtileg bók,“ segir Sigurður en slökkviliðin fengu Bjarna Fritzson, einn vinsælasta barnabókahöfund landsins, í lið með sér þetta árið.
Nýja bókin inniheldur tvær sögur um vinina knáu, Orra óstöðvandi og Möggu Messi, sem leysa þau Loga og Glóð af hólmi sem frætt hafa börn landsins um eldvarnir um árabil. Í bókinni læra börnin og aðrir eldri lesendur um reykskynjara, flóttaleiðir og eldvarnir í gegnum ævintýri vinanna.
BBáðar sögur innihalda auk þess QR-kóða með hljóðbók. „Við vildum nálgast þetta með fersku yfirbragði í ár og vorum afar ánægð með að fá Bjarna til liðs við okkur. Bókin inniheldur tvær fræðandi og skemmtilegar sögur. Bjarni mætti sjálfur í Heiðarskóla og las upp úr bókinni og nemendur voru mjög áhugasamir um þessar nýju eldvarnahetjur,“ segir Sigurður.
Allir krakkar í 3. bekk fá bókina að gjöf og henni fylgir getraunablað. „Þar má finna ýmsar spurningar tengdar fræðslu okkar og fróðleik úr bókinni. Þann 11. febrúar, á 112 daginn, verður dregið úr réttum svörum og 30 heppnir krakkar fá skemmtilegan vinning. Þar með ljúkum við formlega þessu árlega átaksverkefni.“
Auk bókarinnar var gerð teiknimynd um þau Orra óstöðvandi og Möggu Messi og fer hún í dreifingu samhliða heimsóknum slökkviliðanna.
En í heimsókninni í Heiðarskóla var ekki bara lesið upp úr nýrri bók. Þar var einnig haldin rýmingaræfing og nemendur fengu að skoða stóru bílana; slökkvibílinn, stigabílinn og sjúkrabílinn. Síðast en alls ekki síst fengu þeir tækifæri til að prófa að slökkva eld.Sigurður segir að stelpurnar í hópnum hafi verið sérlega áhugasamar. „Konum hefur fjölgað mikið í slökkviliðinu og tengdum störfum undanfarin ár. Það er mjög ánægjuleg þróun. Í heimsókninni í skólann var til að mynda ein kona með okkur í slökkviliðinu og tvær aðrar í sjúkrabílnum. Við viljum gjarnan sýna nemendum að þótt starfsheitið sé „slökkviliðsmaður“ hentar vinnan öllum kynjum.“
Sigurður hefur staðið vaktina í eldvörnum í yfir tvo áratugi. „Þetta er 33. árið sem átakið er haldið og ég hef verið hluti af því í mörg ár, fyrst í hlutastarfi og svo í fullu. Þetta er eitt skemmtilegasta verkefni ársins,“ segir hann. „Krakkarnir hlusta af mikilli athygli og fara svo heim og „kenna“ foreldrum sínum. Enda hefur það komið fyrir í fjölda tilfella að ég hef verið stoppaður „á förnum vegi“ þar sem foreldrar segjast hafa verið teknir í gegn heima hjá sér og eldvarnir heimilisins ræddar.”
Margt hefur breyst frá því átakið hófst fyrir rúmum þremur áratugum. „Þá voru krakkar mest úti við að leika sér. Núna eyða margir meiri tíma heima við í leikjatölvunni, fartölvunni og í símanum.“ Sigurður bendir á að þetta búi til nýjar áskoranir í eldvörnum. „Er hleðslusnúran í lagi? En hleðslutækið? Við beinum þeim skilaboðum til barna að hafa þessi tæki ekki í eða undir rúminu og reynum að gera þau ábyrgari. Fyrir 30 árum var líka yfirleitt einn reykskynjari á heimili. Nú viljum við helst hafa einn slíkan í hverju herbergi og öllum rýmum þar sem fólk dvelur en þar eru einmitt símar og tölvur yfirleitt í hleðslu.“
Hann segir þó að enn í dag séu börn áhugasöm og fróðleiksfús um eldvarnir og vilja leggja sitt af mörkum. „Krakkarnir eru okkar bestu aðstoðarmenn og hjálparkokkar. Þau segja okkur reglulega magnaðar sögur tengdar eldsvoðum, þótt fæstar hafi ratað til okkar formlega,“ segir Sigurður og hlær.
Mikilvægi reykskynjarans er alltaf jafn mikið að sögn Sigurðar. „Reykskynjarinn er alltaf í vinnunni og vakir yfir þér og heimili þínu. Það þarf að prófa hann reglulega og skipta um rafhlöður. Fyrsti desember er dagur reykskynjarans og þann dag er tilvalið að yfirfara reykskynjara á öllum heimilum og vinnustöðum. Við ræðum líka við krakkana um flóttaleiðir en þær þurfa að vera tvær, út um útihurðina og svo svalahurðina eða annað björgunarop.“ Flóttaleiðir þurfa allir á heimilinu að þekkja og þær þurfa alltaf að vera greiðfærar.
Í lokin minnir Sigurður á helstu forvarnarpunktana:
Helstu styrktaraðilar Eldvarnaátaksins eru Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 112, Eignarhaldsfélagið, Brunabótafélag Íslands, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og önnur slökkvilið á landinu.