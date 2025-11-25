Við Lækjargötu í Hafnarfirði stendur hið glæsilega einbýlishús Þórsmörk. Húsið er 259 fermetrar að stærð á þremur hæðum og byggt árið 1927. Ásett verð er 199 milljónir króna.
Húsið vekur athygli fyrir stærð sína og staðsetningu við lækinn, en ekki síst vegna stórra stafa á framhliðinni sem sýna bæði nafn þess og byggingarár.
Gengið er upp steyptar tröppur inn á aðalhæð hússins, þar sem rúmgott hol með flísum á gólfi tekur á móti gestum.
Stofa og borðstofa eru í opnu, samliggjandi rými með gegnheilu parketi í síldarbeinamynstri á gólfi. Franskir gluggar, gólflistar og rósettur gefa húsinu sjarmerandi og fágað yfirbragð.
Eldhúsið er opið við borðstofu, prýtt hvítri sérsmíðaðri innréttingu með góðu skápaplássi og borðplötu úr mahogny-við og náttúruflísum á gólfi.
Efri hæðin skiptist í rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf, barnaherbergi og flísalagt baðherbergi með baðkari. Á rishæðinni er sjónvarpshol með gluggum á tvo vegu og svefnherbergi, auk möguleika á öðru herbergi.
Í kjallara er rúmgott hol með skápum, stór stofa með herbergi innaf, baðherbergi með sturtuklefa og stór geymsla.
