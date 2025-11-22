Barcelona byrjar vel á nýja Nývangi en liðið vann 4-0 stórsigur á Athletic Club Bilbao í spænsku deildinni í dag.
Barcelona hefur ekki spilað á Nývangi í meira en níu hundruð daga en völlurinn var nánast endurbyggður.
Leikvangurinn er enn ekki tilbúinn og því mátti Barcelona aðeins hleypa 45 þúsund manns inn á leikvanginn sem mun hýsa yfir hundrað þúsund manns þegar hann verður tilbúinn.
Bacelona var ekki lengi að skora fyrsta markið á vellinum því Robert Lewandowski skoraði það eftir aðeins fjögurra mínútna leik.
Ferran Torres skoraði annað markið í uppbótatíma fyrri hálfleiks eftir frábæra sendingu frá Lamine Yamal.
Fermin Lopez kom Börsungum síðan í 3-0 eftir aðeins þriggja mínútna leik í seinni hálfleik.
Bilbao-maðurinn Oihan Sancet var síðan rekinn af velli á 54. mínútu og útilitið því enn svartara fyrir gestina úr Baskalöndum.
Barcelona sýndi þó miskunn og bætti ekki nema einu marki við. Torres skoraði annað markið sitt í leiknum og aftur eftir sendingu frá Lamine Yamal.
Eftir þennan sigur er Barcelona komið upp i toppsæti deildarinnar á markamun en Real Madrid á leik inni á morgun.