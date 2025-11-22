Íslendingaliðið í vondum málum

Íslendingalið Norrköping er með bakið upp við vegg eftir 3-0 tap gegn Orgryte í umspili um að halda sæti sínu í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Ísak Andri Sigurgeirsson var í byrjunarliði Norrköping í dag, en Jónatan Arnarsson byrjaði leikinn á bekknum.
Heimamenn í Orgryte náðu forystunni strax á tíundu mínútu leiksins og tvöfölduðu hana svo stuttu fyrir hálfleik.
Heimamenn komu sér hins vegar í vandræði í upphafi fyrri hálfleiks þegar Jonathan Azulay fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt.
Þeir létu liðsmuninn þó ekki á sig fá og bættu við þriðja markinu á 66. mínútu.
Ekki urðu mörkin fleiri og niðurstaðan því 3-0 sigur Orgryte. Liðin mætast aftur að viku liðinni og þá þarf Íslendingaliðið að koma sér upp úr þeirri holu sem þeir grófu sér í dag.