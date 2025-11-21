Fjörðurinn orðinn tvöfalt stærri Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. nóvember 2025 12:53 Gina Tricot er meðal nýrra verslana. Aðsend/Gunnhildur Arna Fjörðurinn, verslunarmiðstöð Hafnarfjarðar, hefur tekið miklum breytingum og tvöfaldast að stærð. Fjöldi nýrra verslana opnar í verslunarmiðstöðinni í dag. Ráðist var í að stækka verslunarmiðstöðina fyrir þremur árum og hefur hún verið stækkuð til muna. Að auki voru reist átján íbúðahótel á vegum Strand Hotel Apartments og 31 lúxusíbúð. Þá verður nýtt bókasafn og samkomuhús einnig til húsa í Firðinum. Tímamótunum verður fagnað með flugeldasýningu í kvöld. Jólaandinn áberandi.Aðsend/Gunnhildur Arna Meðal verslana sem opna nú í verslunarmiðstöðinni eru Gina Tricot, Lindex, A4, Emil og Lína og Leikfangaland auk gourmet-matarverslunar. Verslunarmiðstöðin stendur við Fjarðargötu í miðbæ Hafnarfjarðar. „Við erum ótrúlega stolt af þessu afreki. Tíu ár eru síðan við fórum af stað með verkefnið. Þrjú ár frá fyrstu skóflustungu. Nú sjáum við til lands og viljum fagna því með Hafnfirðingum og gestum,“ er haft eftir Guðmundi Bjarna Harðarsyni, framkvæmdastjóra Fjarðar, í fréttatilkynningu. Hafnarfjörður Verslun Mest lesið Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Innlent Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Erlent Gjörunnin matvæli skaðleg öllum líffærum: „Það er fólk í skurðstofubúningum að búa matinn til“ Innlent Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Erlent Skildi vegabréfið eftir Innlent Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Innlent Grunaðir um að hafa komið til landsins til þess eins að stela Innlent Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Erlent Margir skorað á Ingibjörgu í formanninn Innlent Bílvelta og árekstur í hálkunni Innlent Fleiri fréttir Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Öryrkjar fá nú síður gjafsókn Fjörðurinn orðinn tvöfalt stærri Sveinn Óskar leiðir listann áfram Foreldrar eigi líka að leggja símann frá sér Samgönguáætlun ekki afgreidd á haustþingi Spáir enn desembergosi Ný fjármögnunarleið að ryðja sér til rúms og friðaráætlun í Úkraínu gagnrýnd Margir skorað á Ingibjörgu í formanninn Játaði líkamsárás en sleppur í bili vegna tölvubréfs dómara Bílvelta og árekstur í hálkunni Vísbendingar um að færri unglingar drekki áfengi Ráðin bæjarritari í Hveragerði Vilja tryggja stöðu ungs fólks í prófkjöri Samfylkingarinnar Kanna hug Grindvíkinga til framtíðar í Grindavík Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Grunaðir um að hafa komið til landsins til þess eins að stela Sjálfa kom í bakið á þrautreyndum dópsala Í gæsluvarðhaldi grunuð um þjófnaði víða í Reykjavík Gerir kröfu um að fjármagn fylgi barni í vímuefnavanda Gjörunnin matvæli skaðleg öllum líffærum: „Það er fólk í skurðstofubúningum að búa matinn til“ Skildi vegabréfið eftir „Ég hélt það væri skotárás í gangi“ Ísland útsöluvara í norrænum samanburði Krefjast þess að hætt verði að mismuna börnum sem missa foreldri Miðflokkur skákar Sjálfstæðisflokknum: „Stórmerkileg niðurstaða“ „Stórmerkileg niðurstaða“ í nýrri könnun Hilda Jana fer ekki aftur fram fyrir Samfylkingu á Akureyri Kjaradeilu flugumferðarstjóra og Isavia vísað til gerðardóms Sex ára dómur yfir Jóni Inga höfuðpaur stendur Sjá meira