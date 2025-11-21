Allt um brjóstastækkun Simone Biles Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 21. nóvember 2025 11:01 Simone Biles er margfaldur Ólympíumeistari í fimleikum. Photo by Naomi Baker/Getty Images) Bandaríska fimleikakonan Simone Biles er óhrædd við að hleypa fylgjendum sínum inn í líf sitt. Í nýlegu TikTok-myndbandi deildi hún ítarlegum upplýsingum um brjóstastækkunina sem hún gekkst undir í júní á þessu ári eftir fyrirspurnir frá fylgjendum. „Ég fór í aðgerðina í Houston, Texas, hjá Dr. Kriti Mohan. Hún er best. Hún ákvað að setja púðana undir vöðva til að fá sem náttúrulegast útlit,“ sagði Biles. Tekið var mið af hæð, þyngd og axlarbreidd hennar og púðarnir sem hún fékk eru 310 grömm úr sílikoni, með lyftingu og vel fylltir. Biles segir frá því að bataferlið hafi verið erfiðara en hún bjóst við og að hún hafi þurft aðstoð frá eiginmanni sínum og NFL leikmanninum, Jonathan Owens, við daglegar athafnir fyrstu dagana eftir aðgerð. „Ég gat ekki hreyft mig sjálf. Ég ákvað að taka mér tveggja vikna frí til að jafna mig og er ánægð að hafa gert það. Fyrsta daginn þurfti Jonathan að halda á mér úr rúminu og koma mér á klósettið,“ sagði hún. Ástæðuna fyrir því telur hún vera vegna þess að hún er vöðvameiri en aðrar konur sem fara í slíka aðgerð. @simonebilesowens girl talk 🍒 ♬ Yacht Club - MusicBox Fljótlega eftir aðgerðina upplifði hún kvíða og hugleiddi að fjarlægja púðana þar sem henni fannst brjóstin of stór. Eftir að bólgan hjaðnaði og brjóstin fengu að jafna sig segist hún hins vegar afar ánægð með niðurstöðuna. Aðdáendur hennar hafa þakkað henni fyrir að opna umræðuna um fegrunaraðgerðir. „Þessi hreinskilni mun virkilega hjálpa öðrum að líða betur við að taka slíkar ákvarðanir! Takk fyrir að deila,“ skrifaði einn aðdáandi við myndbandið. View this post on Instagram A post shared by SIMONE BILES (@simonebiles) Lýtalækningar Fimleikar Tengdar fréttir Simone Biles og Jonathan Owens gengin í það heilaga Bandaríska fimleikagoðsögnin og heimsmeistarinn Simon Biles er gengin í það heilaga ásamt NFL leikmanninum Jonathan Owens. 23. apríl 2023 16:47 Alltaf að tala um barneignir Hjónin Simon Biles og Jonathan Owens eru alltaf að tala um að eignast börn. Þetta segir bandaríska fimleikagoðsögnin sem segir þó að hún og eiginmaður hennar ætli ekki að láta af verða alveg strax. 9. ágúst 2024 09:41 Mest lesið Fyrsta súperstjarna Íslands stendur á tímamótum Lífið Breyta reglum um atkvæðagreiðslu og kynningu laga í Eurovision Lífið Vonlaust í víkinni Gagnrýni „Sjónvarpssonur“ John Travolta látinn Lífið Feginn að losna við kvíðann sem fylgdi drykkjunni Lífið Allt um brjóstastækkun Simone Biles Lífið Var úthúðuð af skipuleggjanda en sigraði í Ungfrú alheimi Lífið Grunaði alltaf að hann væri ekki sonur föður síns Lífið Þessi hús og lóðir hlutu fegrunarviðurkenningar Reykjavíkurborgar Lífið „Skref í rétta átt“ en ekki útséð um þátttöku Íslands Lífið Fleiri fréttir Feginn að losna við kvíðann sem fylgdi drykkjunni Allt um brjóstastækkun Simone Biles „Skref í rétta átt“ en ekki útséð um þátttöku Íslands Breyta reglum um atkvæðagreiðslu og kynningu laga í Eurovision Samfélagsmiðlastjörnur máluðu Akureyri rauða Þessi hús og lóðir hlutu fegrunarviðurkenningar Reykjavíkurborgar Var úthúðuð af skipuleggjanda en sigraði í Ungfrú alheimi Fyrsta súperstjarna Íslands stendur á tímamótum „Sjónvarpssonur“ John Travolta látinn Tilkynntu hver jólagjöf ársins væri Halla átti ánægjulegan fund með Karli Bretakonungi Edwald-feðgar kaupa hlið við hlið Grunaði alltaf að hann væri ekki sonur föður síns Óhuggulegt fall fegurðardrottningar Sonur tónlistarparsins fæddur og nefndur Óttaðist um líf sitt: „Það var erfiðasti dagur lífs míns“ Játaði sig sigraða: „Mér fannst það algjört tabú áður“ Mobb Deep kemur fram í KR-höllinni í mars Nýsloppin við vinstra vókið þegar það hægra mætti Ætluðu að taka þakið í gegn en urðu óvænt að byrja á kjallaranum Opnar sig um dulið fósturlát RAX hlýtur verðlaun Konunglega ljósmyndafélagsins Æskuheimili Bríetar til sölu: „Epic staður til að alast upp“ Landsliðið réðst á Fannar: „Þó að þið gerið ekkert annað en að tapa“ „Ég elska þig í dag eins og ég gerði þá“ Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Ekki meira en bara vinir Sjá meira