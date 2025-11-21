Lífið

Allt um brjóstastækkun Simone Biles

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Simone Biles er margfaldur Ólympíumeistari í fimleikum.
Simone Biles er margfaldur Ólympíumeistari í fimleikum. Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Bandaríska fimleikakonan Simone Biles er óhrædd við að hleypa fylgjendum sínum inn í líf sitt. Í nýlegu TikTok-myndbandi deildi hún ítarlegum upplýsingum um brjóstastækkunina sem hún gekkst undir í júní á þessu ári eftir fyrirspurnir frá fylgjendum.

„Ég fór í aðgerðina í Houston, Texas, hjá Dr. Kriti Mohan. Hún er best. Hún ákvað að setja púðana undir vöðva til að fá sem náttúrulegast útlit,“ sagði Biles. Tekið var mið af hæð, þyngd og axlarbreidd hennar og púðarnir sem hún fékk eru 310 grömm úr sílikoni, með lyftingu og vel fylltir. 

Biles segir frá því að bataferlið hafi verið erfiðara en hún bjóst við og að hún hafi þurft aðstoð frá eiginmanni sínum og NFL leikmanninum, Jonathan Owens, við daglegar athafnir fyrstu dagana eftir aðgerð.

„Ég gat ekki hreyft mig sjálf. Ég ákvað að taka mér tveggja vikna frí til að jafna mig og er ánægð að hafa gert það. Fyrsta daginn þurfti Jonathan að halda á mér úr rúminu og koma mér á klósettið,“ sagði hún. Ástæðuna fyrir því telur hún vera vegna þess að hún er vöðvameiri en aðrar konur sem fara í slíka aðgerð.

@simonebilesowens

girl talk 🍒

♬ Yacht Club - MusicBox

Fljótlega eftir aðgerðina upplifði hún kvíða og hugleiddi að fjarlægja púðana þar sem henni fannst brjóstin of stór. Eftir að bólgan hjaðnaði og brjóstin fengu að jafna sig segist hún hins vegar afar ánægð með niðurstöðuna. 

Aðdáendur hennar hafa þakkað henni fyrir að opna umræðuna um fegrunaraðgerðir.

„Þessi hreinskilni mun virkilega hjálpa öðrum að líða betur við að taka slíkar ákvarðanir! Takk fyrir að deila,“ skrifaði einn aðdáandi við myndbandið.

Lýtalækningar Fimleikar

Tengdar fréttir

Alltaf að tala um barneignir

Hjónin Simon Biles og Jonathan Owens eru alltaf að tala um að eignast börn. Þetta segir bandaríska fimleikagoðsögnin sem segir þó að hún og eiginmaður hennar ætli ekki að láta af verða alveg strax.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.